Хлопець кинув свою дівчину через гру World of Warcraft Classic
Науковці та дослідники переконані, що відеоігри ніяк не впливають на повсякденне життя геймерів, проте деякі приклади свідчать зовсім про зворотне. Нещодавно в мережі з'явилася історія трагічного кохання: стірмерша розповіла, що її кинув хлопець заради World of Warcraft Classic.
Чергову трагічну історію кохання розповіла стрімерша Saruei, йдеться на сайті dexerto.com.
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Що сталося? За її словами, після виходу WoW Classic хлопець став все менше звертати на неї уваги, і в якийсь момент навіть перестав відповідати на повідомлення. Тоді дівчина поставила ультиматум, вона або гра. Відповідь була негайною: "За Орду!"
Популярність гри WoW. Цілком можливо, що це не єдиний подібний випадок, враховуючи популярність World of Warcraft Classic.
Відразу після запуску MMORPG кількість її глядачів на Twitch перевищила мільйон, а гравцям доводиться вставати в живі черги для виконання квесту – сервери буквально переповнені. І невідомо, чим саме пожертвували геймери, смиренно чекаючи своєї можливості вбити боса.
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