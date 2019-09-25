Хлопець кинув свою дівчину через гру World of Warcraft Classic

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Хлопець кинув свою дівчину через гру World of Warcraft Classic
Хлопець кинув свою дівчину через гру World of Warcraft Classic / The Sun

Науковці та дослідники переконані, що відеоігри ніяк не впливають на повсякденне життя геймерів, проте деякі приклади свідчать зовсім про зворотне. Нещодавно в мережі з'явилася історія трагічного кохання: стірмерша розповіла, що її кинув хлопець заради World of Warcraft Classic.

Чергову трагічну історію кохання розповіла стрімерша Saruei, йдеться на сайті dexerto.com.

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Що сталося? За її словами, після виходу WoW Classic хлопець став все менше звертати на неї уваги, і в якийсь момент навіть перестав відповідати на повідомлення. Тоді дівчина поставила ультиматум, вона або гра. Відповідь була негайною: "За Орду!"

Популярність гри WoW. Цілком можливо, що це не єдиний подібний випадок, враховуючи популярність World of Warcraft Classic.

Відразу після запуску MMORPG кількість її глядачів на Twitch перевищила мільйон, а гравцям доводиться вставати в живі черги для виконання квесту – сервери буквально переповнені. І невідомо, чим саме пожертвували геймери, смиренно чекаючи своєї можливості вбити боса.

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Теги: Техно Новини Техно Ігри Курйозні новини
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