Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD

Компанія AMD посідає чільне місце серед виробників графічних процесорів та щокварталу збільшує свої прибутки. Проте мало хто знає, що за успіхами чіпмейкера стоїть жінка – президент та головний виконавчий директор Ліза Су.

Техно 24 підготував для вас біографію жінки, яка управляє однією з найбільших компаній-виробників графічних процесорів.

Дитинство та юність Лізи Су

Ліза Су народилася в листопаді 1969 року (на жаль, точна дата народження жінки невідома, або ж вона її приховує) в містечку Тайнань (Тайвань). Коли дівчинці виповнилося всього три роки, її сім'я емігрувала до США. Батько Лізи Су – колишній статистик, а мати працювала бухгалтером, а згодом стала підприємцем.

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З самого дитинства Лізу Су заохочували займатися математикою. Спочатку вона отримала знання із цієї науки від батька, а вже потім мама розповідала дівчинці про те, як побудувати свій бізнес. Маленька Ліза захоплювалася інженерною справою, оскільки "вона мала велику цікавість до того, як речі працюють". У 10 років вона стала розбирати та ремонтувати братові машинки з пультом керування і отримала свій перший комп'ютер у старшій школі (Apple II).



Ліза Су на презентації AMD

Ліза Су навчалася у Bronx High School of Science у Нью-Йорку та отримала диплом у 1986 році. Окрім того, вона отримала ступінь бакалавра, магістра та доктора з електротехніки в Массачусетському технологічному університеті.

Кар'єра Лізи Су

У лютому 1995 року Ліза Су розпочала роботу в IBM, зайнявшись дослідженнями в області фізики приладів. Там вона пропрацювала 13 років на різних керівних посадах, пов'язаних з проектуванням і веденням бізнесу, включаючи посаду віце-президента в Центрі з наукових досліджень напівпровідників, який ставив стратегічний напрям розвитку кремнієвих технологій компанії IBM, утворював альянси щодо спільної розробки товарів і займався науковими дослідженнями напівпровідників.



Ліза Су очолює AMD з 2014 року

Ліза Су стала відомою за роботою над технологіями виробництва кремнію на ізоляторі і більш ефективних напівпровідникових чіпів, коли вона була віце-президентом Semiconductor Research and Development Center у IBM.

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Після цього жінка 5 років працювала старшим віце-президентом і генеральним менеджером з мережевих та мультимедійних систем в компанії Freescale Semiconductor.

В січні 2012 року Ліза Су приєдналася до управлінської команди AMD. Спочатку вона перебувала на посаді старшого віце-президента глобальних бізнес-підрозділів AMD, а потім – головного операційного директора. В її обов'язки входило підтримання повного циклу діяльності компанії AMD щодо створення продуктів і рішень. Окрім того, вона обіймала посаду директора з виробництва і відповідала за інтеграцію структурних підрозділів компанії AMD, відділу продажів, відділу глобальних операцій і відділу з питань інфраструктури в єдину структуру, орієнтовану на ринок і відповідальну за всі аспекти стратегії, пов'язаної з виробництвом і реалізацією готової продукції.



Ліза Су в молоді роки

А вже в жовтні 2014 року їй запропонували очолити компанію AMD. Наразі вона обіймає посаду президента і виконавчого директора корпорації AMD.

Родинні зв'язки Лізи Су та директора компанії NVIDIA – Хуана Женьсюня

На початку червня китайські ЗМІ поділилися цікавою інформацією щодо родинних зв'язків керівників провідних компаній в індустрії відеопроцесорів. Виявилося, що Ліза Су – дальня родичка Хуана Женьсюня, керівника корпорації NVIDIA.



Голова компанії NVIDIA Хуан Женьсюнь

За словами журналістів, дідусь Лізи Су – рідний брат матері Женьсюня. Проте керівники компаній ніяк не коментують такі заяви журналістів.

Швидше за все, в Тайвані про родинні зв'язки Лізи Су та Хуана Женьсюня знали давно. Ще в 2014 році, одразу після призначення Лізи Су на пост головного виконавчого директора AMD, про це заговорило тайванське видання CW.

Кумедне інтерв'ю Лізи Су – дивіться відео

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