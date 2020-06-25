Нові бездротові навушники Huawei Freebuds 3i надійшли у продаж в Україні. Серед важливих характеристик – технологія активного приглушення шуму.

Як розповіли 24 каналу у пресслужбі Huawei, новинка з’явилася у продажу 25 червня.

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Ціна

Рекомендована вартість Huawei Freebuds 3i на українському ринку – 2 999 гривень.

Новинку можна придбати у двох кольорах:

Чорний (Carbon Black)

Білий (Ceramic White).

Чим цікаві навушники

Huawei Freebuds 3i оснащені трьома мікрофонами (двома зовнішніми та одним внутрішнім). Це дає змогу насолоджуватися музикою, а також спілкуванням. Зовнішні мікрофони приглушують сторонній шум, а внутрішній мікрофон виявляє інші шуми для максимального приглушення.

Навушники можуть приєднатися до смартфона автоматично одразу, як користувач відкриває кейс. Попередньо потрібно лише натиснути на pop-up вікно на екрані смартфона.

Аби керувати музикою чи дзвінками – потрібно двічі постукайте по навушнику. Для активного шумоподавлення потрібно натиснути та утримувати навушник.

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Якщо користувач виймає навушники з вух – відтворення музики зупиняється, та знову продовжується, коли девайс знову у вусі.

Навушники можуть пропрацювати до 3,5 годин при відтворенні музики. А за допомогою кейса автономність можна збільшити до 14,5 годин.