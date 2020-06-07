Компанія Huawei представила нову бездротову Bluetooth-колонку під назвою FreeGo. Її особливостями стали компактні розміри, металевий корпус і наявність ряду корисних функцій, включаючи режим гучного зв'язку і швидку зарядку.

24 канал ознайомився з кишеньковою колонкою Huawei FreeGo та всіма її характеристиками й особливостями.

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Дизайн

Huawei FreeGo візуально являє собою "шайбу" діаметром 120 міліметрів. Попри невеликі розміри, всередині пристрою розмістилися відразу два динаміки та один пасивний випромінювач з алюмінієвого сплаву для "прокачування" низьких частот.



Портативна "кишенькова" колонка Huawei FreeGo



"Начинка"

Крім можливості відтворення музики через Bluetooth, гаджет примітний наявністю модуля NFC для швидкого сполучення зі смартфоном без додаткових налаштувань.

Новинка також оснащена двома мікрофонами з підсилювачем, за допомогою яких її можна використовувати в ролі динаміка гучного зв'язку. За заявою виробника, чітко передавати голос користувача пристрій може з відстані до трьох метрів. Доповнює список особливостей портативної колонки функція швидкої зарядки через порт USB Type-C: п'ятнадцяти хвилин у розетки пристрою вистачить на дві години безперервного відтворення музики.

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Ціна

А от тут наразі виробник мовчить. Повідомили лише, що максимальний час автономної роботи та ціна ґаджета будуть оголошені виробником пізніше. Старт продажів портативної новинки очікується в середині липня поточного року.