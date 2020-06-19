Якщо смартфон зламався – в більшості випадків його потрібно розбирати. Зазвичай це непростий процес, для якого потрібен відповідний досвід. Однак не всі розбирають смартфони вручну.

Виявляється, у компанії Huawei для цього існує спеціальний прилад, здатний акуратно розібрати смартфон за 6 хвилин, розповідає gizchina.

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Ризики під час розбирання смартфона

При розбиранні гаджета зі скляною кришкою спочатку потрібно нагріти її, щоб послабити дію клею, а потім пройтися по периметру гострим предметом. У першому випадку через недосвідченість можна занадто сильно перегріти пристрій, що призведе до несправностей, а під час виконання другої операції можна випадково пошкодити компоненти всередині. Крім того, приклавши під час розбирання зайву силу, досить легко зламати екран або корпус.



Що може піти не так під час розбирання смартфона

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Що робить пристрій Huawei

Щоб уникнути "нещасних випадків" при ремонті, Huawei розробила платформу автоматичного розбирання смартфонів. Даний прилад з високою точністю виставляє оптимальну температуру для розігріву задньої кришки і максимально акуратно її від'єднує. Крім того, перед цим на пристрій клеяться захисні плівки, щоб уникнути пошкоджень. Під час процедури платформа автоматичного розбирання контролює стан пристрою, запобігаючи тим самим можливість перегріву або поломки.



Пристрій самостійно розбирає смартфон за 6 хвилин

Саме такими приладами користуються фахівці в офіційних сервісних центрах Huawei.