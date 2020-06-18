Huawei запатентувала смартфон з двома дисплеями
У портфоліо Huawei вже є гнучкий Mate X, але якщо вірити останнім витокам, на цьому техногігант зупинятися не планує. Інсайдери опублікували патентне зображення неанонсованого смартфона популярного бренду – апарат має власну ізюминку.
Дизайн смартфона виконано в класичному стилі з однією відмінністю, смартфон оснащено відразу двома екранами – по одному на кожній стороні корпусу, зазначає gizchina.
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Особливості загадкового смартфона
На опублікованих зображеннях представлена неназвана модель смартфона, оснащеного допоміжним дисплеєм квадратної форми, що розмістили на задній кришці. Ймовірно, він призначений для виведення вхідних повідомлень, часу, погоди та іншої інформації в режимі Always on Display. Крім того, з його допомогою власник зможе робити селфі, використовуючи основний модуль в ролі альтернативи фронталці, врізаної в "краплю" на головному екрані.
Патентні зображення смартфона Huawei
Судячи з форми оптики, до складу потрійної основної камери пристрою входить перископний об'єктив з розширеними можливостями зуму. На нижній грані корпуса ґаджета видно порт USB Type-C, єдина решітка динаміка і класичний 3,5-мм аудіороз'єм.
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Кнопки ввімкнення живлення і регулювання гучності розміщені на правій грані, там же знаходиться допоміжна клавіша, яка, ймовірно, виділена для запуску голосового асистента або спуску камери.
Технічні характеристики, можлива дата анонсу і комерційна назва незвичайного смартфона наразі невідомі.