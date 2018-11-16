Huawei готує до виходу окуляри доповненої реальності

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Один з топ-менеджерів Huawei Річард Ю
Один з топ-менеджерів Huawei Річард Ю / Фото з відкритих джерел

Компанія Huawei останніми роками активно працює над впровадженням доповненої і віртуальної реальностей. Тепер з’явилась інформація, що компанія готує випуск окулярів доповненої реальності.

Про це повідомляє gizmochina.

Новинка з’явиться на ринку протягом найближчих кількох років. Цю інформацію підтвердив глава споживчого напрямку бізнесу Huawei Річард Ю. Він також додав, що компанія вже працює над розробкою.

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За словами Річарда Ю, в компанії працюють над тим, щоб вивести досвід доповненої реальності на новий рівень.

Окуляри доповненої реальності від Huawei зможуть працювати зі смартфоном, та дадуть змогу бачити більше на великій площі.

Ані характеристик ані ціни майбутньої новинки поки не розголошують.

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Теги: Техно Huawei Ґаджети
Джерело: Техно
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