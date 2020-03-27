Huawei представила розумні окуляри Gentle Monster X: що вони вміють

Компанія Huawei представила оригінальні окуляри Gentle Monster X із функцією Bluetooth-гарнітури та змінними лінзами. Головні особливості новинки – змінна оптика та дизайн, який практично не відрізняється від звичайних аксесуарів.

Дизайн

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Зовні пристрій виглядає як класичні сонцезахисні окуляри: його скляні елементи не мають електронних компонентів і можуть бути замінені на лінзи з діоптріями. Всі цифрові комплектуючі та вбудований акумулятор розміщені в дужках.

Корпус ґаджета захищений від попадання води і пилу за стандартом IP67. Передбачено в конструкції пристрою і чіп NFC для активації бездротової зарядки.

Розумні окуляри Huawei Gentle Monster X: фотогалерея

Особливості

У списку функцій моделі – управління відтворенням музики і вхідними дзвінками, а також активація голосового асистента. В якості альтернативи апаратним кнопкам використовуються самі дужки з сенсорними зонами.

За аналогією з бездротовими навушниками смарт-окуляри автоматично припиняють відтворення при знятті аксесуара.

Промо-ролик Huawei Gentle Monster X – дивіться відео

Для підвищення якості зв'язку при розмові по телефону використовується технологія шумозаглушення на базі подвійних мікрофонів з підтримкою алгоритмів штучного інтелекту. За заявою вендора, напівзакрита конструкція динаміків запобігає "витіку" музики або голосу співрозмовника.

Ціна

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Всього компанія представила п'ять модифікацій Gentle Monster X з різними варіантами дизайну оправи. Продажі новинки почнуться в кінці травня 2020 року. Найдоступніша модель Smart Southside-01 обійдеться покупцям в суму 283 долари (близько 8 000 гривень за курсом станом на 27 березня 2020 року), всі інші варіанти виконання з прозорими або сонцезахисними лінзами будуть коштувати 353 долари (близько 10 000 гривень).

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