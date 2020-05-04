Huawei відмовдяється від Windows 10 на користь власної ОС

Через американські санкції Huawei почала активно розробляти альтернативу сервісів Google. Але компанія прагне звести до мінімуму залежність від західних рішень не лише в мобільному сегменті, але й у сфері персональних комп'ютерів. Саме тому вона має намір відмовитися від Windows 10 на користь власної ОС.

При анонсі HarmonyOS представники Huawei заявили, що ця операційна система буде рішенням для кількох платформ і зможе працювати на різних пристроях, включаючи розумні годинники, персональні комп'ютери й автомобілі, нагадує Gizchina.

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Плани Huawei

Слідуючи своїм планам, вже в цьому році китайський гігант має намір почати випускати персональні комп'ютери під управлінням HarmonyOS 2.0, відмовившись від Windows 10. Крім того, замість процесорів Intel і AMD в них будуть використовуватися чіпи власної розробки Kunpeng.

За словами інсайдерів, поки що мовиться лише про випуск таких пристроїв на китайському ринку. Ймовірно, для інших регіонів Huawei поки буде використовувати Windows 10.



Ноутбуки Huawei перейдуть на Harmony OS

Раніше Huawei вже впроваджувала операційну систему HarmonyOS на розумних телевізорах. Що стосується смартфонів, компанія продовжує встановлювати на них Android, але без мобільних сервісів Google, замінивши їх власної альтернативою з магазином додатків AppGallery.

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