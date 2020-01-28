Huawei Y6s презентували в Україні характеристики і ціна бюджетного смартфона

Компанія Huawei презентувала в Україні новий бюджетний смартфон Huawei Y6s. Він забезпечує хорошу продуктивність та при цьому доступну ціну.

Про це Техно 24 розповіли у пресслужбі Huawei.

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Характеристики

Huawei Y6s оснащений 8-ядерним процесором у парі з 3 ГБ оперативної пам’яті. Вбудованого сховища тут передбачено 32 ГБ, при цьому тут є слот для карти пам'яті до 512 ГБ.

Смартфон працює на базі інтерфейсу EMUI 9.1. До речі, Huawei Y6s очищає системний кеш у фоновому режимі. Коли у сховищі залишається менше 30% вільного місця, система нагадує про видалення непотрібних файлів для оптимізації роботи.

Huawei Y6s – новий бюджетник в Україні

Дизайн. Huawei Y6s оснащений 6,09-дюймовим HD-дисплеєм з роздільною здатністю 1560x720. Фронтальну камеру розмістили у спеціальному вирізі вгорі екрану. Співвідношення екрана до корпусу становить приблизно 90%. Сканер відбитків пальців можна знайти на задній панелі.



До речі, Y6s підтримує функцію Eye Comfort, щоб уберегти очі користувача від перевтоми. На вибір у користувача два кольори корпусу: Starry Black (чорний) і Orchid Blue (синій).

Камери. Основна камера одинарна – з роздільною здатністю 13 Мп (f/1.8). Роздільна здатність фронтально камери – 8 Мп ( f/2.0).

Звучання. Незважаючи на компактні розміри, Huawei Y6s відтворює потужний якісний звук. Технологія Huawei SuperSound підвищує максимальну гучність динаміка Huawei Y6s на 6 дБ і подвоює рівень звукового тиску.



Навіть при високій гучності якість звучання не погіршується. Крім того, Huawei Y6s має вбудовану антену для прослуховування FM-радіо без використання навушників і підтримує технологію Histen 5.0, яка поліпшує якість звучання.



Незважаючи на компактні розміри, Huawei Y6s відтворює потужний якісний звук. Технологія Huawei SuperSound підвищує максимальну гучність динаміка Huawei Y6s на 6 дБ і подвоює рівень звукового тиску. Навіть при високій гучності якість звучання не погіршується. Крім того, Huawei Y6s має вбудовану антену для прослуховування FM-радіо без використання навушників і підтримує технологію Histen 5.0, яка поліпшує якість звучання. Ємність акумулятора Huawei Y6s 3020 мАг. Виробник заявляє, що цього вистачить до 14 годин активного дорисовування в соцмережах і до 16 годин відтворення відео.

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Ціна

Huawei Y6s доступний у всіх роздрібних мережах України. Рекомендована роздрібна вартість новинки — 3 888 гривень.

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