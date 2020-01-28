24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Huawei Y6s презентували в Україні характеристики і ціна бюджетного смартфона

44 Читать новость на русском
Huawei Y6s: характеристики і ціна в Україні / Фото/ пресслужба Huawei в Україні

Компанія Huawei презентувала в Україні новий бюджетний смартфон Huawei Y6s. Він забезпечує хорошу продуктивність та при цьому доступну ціну.

Про це Техно 24 розповіли у пресслужбі Huawei.

Цікаво: Samsung знижує ціну на флагманську лінійку смартфонів Galaxy Note10

Характеристики

Huawei Y6s оснащений 8-ядерним процесором у парі з 3 ГБ оперативної пам’яті. Вбудованого сховища тут передбачено 32 ГБ, при цьому тут є слот для карти пам'яті до 512 ГБ.

Смартфон працює на базі інтерфейсу EMUI 9.1. До речі, Huawei Y6s очищає системний кеш у фоновому режимі. Коли у сховищі залишається менше 30% вільного місця, система нагадує про видалення непотрібних файлів для оптимізації роботи.

Huawei Y6s

Huawei Y6s – новий бюджетник в Україні 

  • Дизайн. Huawei Y6s оснащений 6,09-дюймовим HD-дисплеєм з роздільною здатністю 1560x720. Фронтальну камеру розмістили у спеціальному вирізі вгорі екрану. Співвідношення екрана до корпусу становить приблизно 90%. Сканер відбитків пальців можна знайти на задній панелі.

    До речі, Y6s підтримує функцію Eye Comfort, щоб уберегти очі користувача від перевтоми. На вибір у користувача два кольори корпусу: Starry Black (чорний) і Orchid Blue (синій).
  • Камери. Основна камера одинарна – з роздільною здатністю 13 Мп (f/1.8). Роздільна здатність фронтально камери – 8 Мп ( f/2.0).
  • Звучання. Незважаючи на компактні розміри, Huawei Y6s відтворює потужний якісний звук. Технологія Huawei SuperSound підвищує максимальну гучність динаміка Huawei Y6s на 6 дБ і подвоює рівень звукового тиску.

    Навіть при високій гучності якість звучання не погіршується. Крім того, Huawei Y6s має вбудовану антену для прослуховування FM-радіо без використання навушників і підтримує технологію Histen 5.0, яка поліпшує якість звучання.
     
  • Ємність акумулятора Huawei Y6s 3020 мАг. Виробник заявляє, що цього вистачить до 14 годин активного дорисовування в соцмережах і до 16 годин відтворення відео.

До теми: 5 моделей смартфонів, які варто купити зі знижкою в січні 2020

Ціна 

Huawei Y6s доступний у всіх роздрібних мережах України. Рекомендована роздрібна вартість новинки — 3 888 гривень.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Як обрати духову шафу на кухню: прості поради
сьогодні
11226
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Смартфони Huawei Новини Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:02 6 цікавих девайсів Xiaomi до 2 тисяч гривень
Ірина Полицька 2710
сьогодні 09:02 Хто такий Леонід Каденюк: перший український астронавт, що розгорнув у космосі синьо-жовтий стяг
Ірина Полицька 10943
27 січня 10:12 Огляд ноутбука Lenovo YOGA S940: продуктивність у вишуканому дизайні
Анастасія Можаровська 912
27 січня 09:04 Зарплата тестувальника в Україні: скільки заробили QA Engineers у грудні 2019
Ірина Полицька 2970
26 січня 22:01 Друга Земля? Чому нам потрібно повернутися до вивчення Венери
Назар Токар 2188
Новини
Більше новин
Залиште відгук