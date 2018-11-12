Huawei запатентувала новий дизайн безрамкових смартфонів: фото

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Huawei запатентувала новий дизайн безрамкових смартфонів
Huawei запатентувала новий дизайн безрамкових смартфонів / Фото з вільних джерел

Деякі виробники сучасних смартфонів намагаються зменшити розміри "чубчика", обладнують пристрої корпусом-слайдером та навіть відмовляються від фронталки. Проте є й інший шлях – вбудувати об'єктив просто в екран.

Про це повідомляє Gizchina.

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Опублікований нещодавно патент Huawei дозволяє припустити, що новий ґаджет компанії буде оснащений саме такою оригінальною конструкцією.

Згідно документу, який опублікували в мережі, фронтальна камера неанонсованого пристрою розміститься в невеликому полоскоподібному отворі трохи нижче верхньої кромки дисплея. З чуток, там же розташується розмовний динамік і датчики наближення та освітленості.

​Новий патент від Huawei
Новий патент від Huawei

Такий підхід дозволить зберегти безрамковий дизайн, не відмовляючись від селфі-модуля. В даний час Huawei не підтвердила справжність патенту. Однак з огляду на, що Samsung Galaxy S10 буде оснащений подібною технологією, інші виробники напевно запропонують схожі рішення.

За наявною інформацією, Huawei P30, крім нового оформлення, отримає потрійну основну камеру і 7-нм процесор Kirin 980 або новітній Kirin 990.

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Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: Техно
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