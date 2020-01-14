Hummer збирається випустити конкурента Tesla Cybertruck

General Motors перезапускає бренд Hummer, під яким раніше випускали незграбні позашляховики "ледь ширші ніж вулиця". Тепер автовиробник збирається випускати під цим брендом електричні пікапи, а обличчям рекламної кампанії став баскетболіст Леброн Джеймс.

Майже десять років тому General Motors, перебуваючи під загрозою банкрутства, прикрила свій найдорожчий бренд Hummer у спробі врізати витрати. Тепер автокомпанія має намір знову почати продавати машини під цією маркою, хоча про повноцінний відродження бренду говорити ще рано, повідомляє CNN.

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Найцікавіше те, що Hummer, відомий своєю ненажерливістю і ніколи не прагнув бути енергетично ефективним, повертається в "зеленій" версії у вигляді електричного пікапа.

Особливості електричного Hummer

Інші характерні риси бренду, на щастя, залишаться незмінними: пікап буде надійним і брутальним. Технічні подробиці поки невідомі, але початок продажів запланований на 2022 рік. Під час фіналу баскетбольного сезону новий електричний пікап буде рекламувати Леброн Джеймс.

У листопаді глава GM Мері Барра розповіла на зустрічі з інвесторами про першу електричну легкову вантажівку концерну, яку вироблятимуть на фабриці "Гаммерів" в Детройті.

Чим займається компанія General Motors

Зараз GM перебуває в процесі електрифікації свого модельного ряду. Компанія вкладає в це мільярди доларів. Барра має намір випустити до 2023 двадцять нових електромобілів і, схоже, готова брати на себе великі ризики, щоб досягти цієї мети. У минулому компанія збиралася розробити електропікап разом з Rivian, але угода зірвалася. Мічиганський стартап відмовився передавати GM ексклюзивні права на виробництво.

У 2018 оборонний підрозділ General Motors показав концепт водневого автомобіля для арміі. Модель отримала назву Chevrolet Silverado ZH2, а в її основу ліг дизайн цивільного пікапа Chevrolet Silverado 2019 модельного року.

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