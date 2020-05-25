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IKEA призупиняє замовлення в інтернет-магазині в Україні: причини

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Інтернет-магазин IKEA не приймає замовлення
Інтернет-магазин IKEA не приймає замовлення / bzh.life

Всередині травня компанія IKEA нарешті розпочала продаж своїх товарів в Україні. 11 травня повноцінно нзапрацювала українська версія інтернет-магазину. Однак, вже через кілька тижнів компанія призупинила продаж продукції.

Як раніше писав 24 канал, до запуску магазину в Україні компанія готувалась протягом останніх 14 років. У липні 2019 нарешті запустили українську версію сайту.

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Однак, майже рік портал не наповнювали товарами, там були лише вакансії про роботу у майбутньому фізичному магазині IKEA у Києві (його запуск планують виконати після карантину у торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall).

Чому продаж обмежили

Як пояснили в компанії, вони вирішили обмежити можливість для українців оформлювати нові замовлення на сайті, передає Інтефакс-Україна. Рішення тимчасове і пов’язане із високим напливом замовлень.

Наразі у компанії будуть обробляти і доставляти лише зареєстровані замовлення. Коли виробник справиться із наявним великим попитом, то функціонування сайту відновлять.

Що таке IKEA? Це один із найвідоміших у світі виробників швидко-збірних меблів. Штаб-квартира компанії розміщена у Нідерландах. З 2008 року вона є найбільшим у світі продавцем меблів.

Назва компанії — це абревіатура, що складається з ініціалів Інгвара Кампрада (ім'я засновника), Ельмтаріда (ферма, де він виріс), а також Агунарді (його рідне місто в Сьоленде, Швеція, саме у цій країні заснована корпорація).

Теги: IT-бізнес Техно Нерухомість Ремонт і дизайн
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