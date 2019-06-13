IKEA покепкувала над Apple: висміявши дизайн нового Mac Pro

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IKEA покепкувала над Apple
IKEA покепкувала над Apple / gagadget.com

Під час презентації WWDC 2019 компанія Apple представила нову версію персонального комп’ютера Mac Pro. Зовнішній вигляд дещо здивував і навіть насмішив користувачів – в результаті соцмережі заповнили численними мемами.

Зокрема, ПК порівнювали із теркою для сиру.

Швецька компанія IKEA теж вирішила пожартувати із цього приводу. Вони випустили реальну терку, а на її рекламному постері написали "створено для яблук".

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При цьому продукт IKEA куди дешевший від "терки" Apple – всього 2,30 долара (62 гривні).

IKEA покепкувала над Apple: висміявши дизайн нового Mac Pro

Креативна ідея від IKEA

Що відомо про новий Mac Pro? Окрім того, що він отримав незвичний дизайн, його компоненти можна адаптувати під потреби користувача та оновити їх за виникнення потреби.

Він працює на 28-ядерному процесорі Intel Xeon. Два графічні процесори GPU об’єднуються по Infinity Fabric Link, що забезпечує до 5 разів вищу швидкість, ніж PCI.

Новинка оснащена фірмовим прискорювачем Apple Afterburner, який забезпечує одночасний стрім відео в 8K ProRes RAW. Він оснащений 1,4-кіловатним блоком живлення.

Ціна. Вартість базової версії у 5999 доларів (156 тисяч гривень). За цю ціну користувач отримає Radeon Pro 580X, 32 ГБ оперативки, 8-ядерний процесор і 256 ГБ SSD.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети IKEA Apple
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