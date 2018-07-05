IKEA випускає розумні штори: що вони вміють – відео

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IKEA випускає штори, які вміють очищувати повітря
IKEA випускає штори, які вміють очищувати повітря / Кадр з відео

Шведський меблевий гігант IKEA анонсував випуск незвичних штор, які допоможуть знизити рівень забрудненого повітря у приміщеннях.

Для інноваційної розробки використали матеріал на мінеральній основі, який дає змогу під час контакту зі світлом знешкоджувати речовини, що забруднюють повітря, інформує прес-служба компанії.

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Цей процес схожий на фотосинтез у рослинах і він активується, як під дією сонячного проміння, так і штучним освітленням.

Забруднення повітря є глобальною проблемою. Особливо гостро її відчувають мешканці мегаполісів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно 90% людей у всьому світі дихають забрудненим повітрям і це призводить до 8 мільйонів смертей на рік.

Штори GUNRID від IKEA стануть першим продуктом, на якому випробують цю інноваційну технологію. В майбутньому її планують використовувати й в інших власних розробках компанії.

IKEA щтори повітря екологія
IKEA випускатиме штори, які будуть очищувати повітря в приміщенні

Придбати "розумні" завіси у магазинах мережі можна буде вже з наступного року.

IKEA виготовлятиме штори, які очищують повітря: дивіться відео

IKEA вже не вперше пропонує ефективні екологічні рішення. До 2020 року компанія планує запустити виготовлення своєї продукції з екологічно чистої деревини та паперу.

На початку року в IKEA анонсували, що незабаром в магазинах їхньої мережі можна буде взяти меблі в оренду.

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Теги: Техно Новини Техно Здоров'я Новини нерухомості Побутова техніка IKEA Дизайн Декор і дім
Джерело: 24 канал
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