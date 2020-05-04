Ілон Маск та Джефф Безос отримали шанс відправити людей на Місяць

Чергова місія з освоєнню Місяця отримала назву "Артеміда". В його рамках NASA збирається вже в 2024 року відправити людей на Місяць. Тим часом у агентства досі немає космічного корабля. Тому воно уклало контракт відразу з трьома компаніями на суму, близьку до 1 мільярда доларів. Відтак, першим хто представить найбільш просунуту технологію, і отримає право побудувати корабель.

Щасливими власниками контрактів стали SpaceX Ілона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса, власника Amazon, і Dynetics. Всі три компанії повинні представити свої розробки космічних кораблів до лютого 2021 року, повідомляє CNBC.

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Умови конкурсу

NASA вибере одну компанію яка виконає першу демонстраційну місію з найбільш просунутою технологією. Загальна сума контрактів становить 967 мільйонів доларів.

Америка просувається вперед, зробивши останній крок, необхідний для висадки космонавтів на Місяць до 2024 року, включаючи неймовірний момент, коли ми побачимо першу жінку, ступаючою на поверхню супутника",

– заявив представник космічного агентства NASA.



Концепція апарату SpaceX на базі Starship

NASA вже отримало повне фінансування майбутньої місії. Представник агентства впевнений в тому, що одній з компаній точно вдасться створити відповідний для місії "Артеміда" космічний корабель в зазначені терміни.



Візуалізація ідеї апарату від Blue Origin

Як розподілили гроші

Що цікаво, сума була розподілена між учасниками нерівномірно. Так, Blue Origin отримала 579 мільйонів доларів, Dynetics – 253 мільйони, а SpaceX всього 135 мільйонів. NASA не розкрило подробиці, повідомивши, що це пов'язано з заявками самих компаній, а також різний підхід до досягнення цілей.



Апарат від Dynetics

Як проходитиме місія з висадки на Місяць

В рамках місії "Артеміда" на орбіті Місяця буде побудована невелика станція Gateway, яка стане по суті перевалковим пунктом між Землею і супутником. Звідти астронавти будуть спускатися безпосередньо на поверхню Місяця, використовуючи посадковий модуль однієї їх трьох вищевказаних компаній.

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