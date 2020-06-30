Індія заблокувала 59 китайських мобільних додатків для своїх громадян. Таку постанову випустило Міністерство інформаційних технологій країни, оскільки це завдає шкоди суверенітету і цілісності Індії, а також загрожує безпеці держави та громадському порядку.

На першому місці у списку блокувань – відеосервіс TikTok. Жителі Індії також не матимуть доступу до китайської соцмережі WeChat, сервісу мікроблогів Weibo та навіть гри Clash of Kings. Про це повідомляє Press Information Bureau.

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У заяві Міністерства інформаційних технологій мовиться, що до центру боротьби з кіберзлочинністю Індії надійшло безліч скарг від громадян. Люди стурбовані політикою конфіденційності та безпеки даних у цих додатках.

Відтак у країні вирішили повністю припинити діяльність цих програм на території Індії.



Перелік мобільних додатків, заблокованих в Індії / Фото PIB India

Як пише The Wall Street Journal, найбільших наслідків зазнає мобільний додаток TikTok. Адже лише у 2020 році користувачі завантажили програму понад 2 мільярди разів. З них 611 мільйонів – саме в Індії.

Детальніше про те, чим унікальний TikTok і чому він став таким популярним – читайте тут.

Протистояння між Індією та Китаєм

Нагадаємо, що цьому скандалу передували реальні протистояння. 16 червня на індійсько-китайському кордоні між країнами сталася сутичка. Під час зіткнення загинуло 20 індійських та 5 китайських військовослужбовців.

Відомо, що країни мають неврегульований спірний кордон. Обидві претендують на одну й ту ж територію.

Нинішні зіткнення сталися внаслідок зростаючої напруги між двома ядерними державами. Востаннє смертельні сутички між Індією та Китаєм в цьому районі відбувалися кілька десятиліть тому.