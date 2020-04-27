Інноваційний місячне житло випробують в суворих умовах Гренландії

Космічні агентства різних країн планують в найближче десятиліття заснувати базу на Місяці і навіть почати експлуатувати супутник. Тим часом вчені до цих пір не знають, як люди впораються з фізичними та психологічними навантаженнями, довго перебуваючи в складних умовах далеко від Землі. Інженери з Данії побудували спеціальну конструкцію, щоб перевірити це на практиці.

Житловий модуль можна назвати революційним. Він створений за принципом японського орігамі і вміє складатися, зменшуючи зовнішній і внутрішній обсяги. Це дозволить заощадити місце в капсулі космічного корабля і позбавити колоністів від необхідності ручної збірки свого місячного житла, розповідає BA.

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Особливості модульного житла

Розробники модуля розповідають, що він повинен бути міцним, щоб витримувати попадання метеоритів і теплим, щоб протистояти вітрам і холоду. Однією з проблем став вибір оптимальної форми. Модуль планують оснастити циркаднрю системою, яка буде змінювати освітлення протягом дня, сигналізуючи колоністам, що прийшов час сну. Харчування буде підтримуватися за рахунок вирощування водоростей. Управляти системою доручать системі на базі штучного інтелекту, яка отримає повний контроль над працездатністю модуля. Запасні деталі можна буде надрукувати на місці за допомогою 3D-принтера.

Фото модульного житла

Випробування місячного житла буде проходити у віддаленому районі Гренландії. Дослідники мають намір прожити в ньому три місяці. Відправлення експедиції запланована на червень поточного року.

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