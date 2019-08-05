Instagram може змінити назву

Корпорація Facebook, до складу якої входить Instagram та WhatsApp, планує об’єднати соцмережі. Про це заявили представники компанії.

Як пише nv.ua, керівництво соцмережі планує вивести на перший план приналежність Instagram та WhatsApp до Facebook.

Зокрема, у Facebook планують перейменувати Instagram та WhatsApp таким чином, щоб користувачам було відразу зрозуміло, кому належать ці сервіси.

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Як зміниться назва? Представники Facebook підтвердили ці чутки та додали, що "вони хочуть більш точно описувати продукти і послуги, які є частиною Facebook". Однією з версій нової назви може стати "Instagram від Facebook" і "WhatsApp від Facebook".

Що відомо про об’єднання Facebook, Instagram та WhatsApp Коли компанія Facebook придбала Instagram та WhatsApp, то її засновник Марк Цукерберг обіцяв, що не втручатиметься в роботу дочірніх підприємств. Однак, вплив став помітним практично одразу. У 2018 році через розбіжності з керівництвом свої посади залишили засновники Instagram та WhatsApp.



Пізніше Цукерберг повідомив, що месенджер WhatsApp та соцмережу Instagram об'єднають з Facebook Messenger. Тож зміна назви та подальша інтеграцій додатків у Facebook – справа часу.

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