Українці зможуть користуватись інтернетом на борту літаків
Українці зможуть користуватися послугами інтернету під час польоту, навіть коли перебуватимуть на борту літаків. Таке рішення прийняли під час засідання Кабінету Міністрів.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Telegram.
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Є кілька методів, щоб забезпечити інтернет у літаках:
- Це може бути технологія Air-to-Ground. На землі встановлюють базові станції (можна використовувати існуючі вишки операторів). А на літаку розміщують антену та модем.
- Ще один варіант – супутниковий інтернет. Є кілька різних супутникових провайдерів, що надають доступ до інтернету для пасажирів літаків.
Як це працюватиме в Україні
Гончарук не уточнив як саме запрацює послуга. Та можемо припустити, що оберуть перший варіант. Як відомо, навесні 2019 року уряд доручив Державному космічному агентству використовувати радіолокаційну станцію 5Н86 "Дніпро" в Мукачевому аби забезпечити доступ до інтернету в літаках.
У пояснювальній записці вказали, що йдеться про впровадження технології ESOMPs (супутниковий радіозв'язок з використанням наземних станцій на рухомих платформах) і доступу до інтернету в літаках.
Інтернет в літаках МАУ
Ймовірно, незабаром послуга стане доступною для пасажирів авіакомпанії МАУ. Ще у лютому 2019 року у компанії заявляли, що їхні літаки Boeing 777-200ER технічно готові до запуску Wi-Fi на борту.
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