Інженери показали еластичний акумулятор для переносної електроніки: відео
Літій-іонні акумулятори, які сьогодні застосовують для гаджетів жорсткі і часто громіздкі. Вони займають багато місця і навіть можуть становити загрозу через можливість загоряння при пошкодженні. Американським вченим вдалося розробити гнучку полімерну батарею, значно більш стійку до таких типів механічного впливу, як стиснення і розтягнення.
Акумулятори, що розроблялися з використанням полімерів, хоча і були гнучкими, все ж мали низку недоліків. В процесі експлуатації вони могли протікати і навіть займатися. Дослідникам зі Стенфордського університету вдалося вирішити цю проблему, повідомляє Gadgets.
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Як працює розробка
Дослідники розробили однорідний еластичний полімер, здатний підтримувати постійну вихідну потужність. Батарея не тільки виконує свою основну задачу, а й здатна стискатися, згинатися і розтягуватися без порушення працездатності. Завдяки своїй гнучкості новий елемент живлення зможе підлаштовуватися під форму корпусу пристрою.
Одним з можливих варіантів застосування такої батареї може бути живлення датчиків, які повинні щільно прилягати до шкіри. Наприклад, для приладів призначених для контролю частоти серцевих скорочень, тиску та інших життєво важливих функцій,
– відзначають дослідники.
Батарея для живлення переносної електроніки:
Наразі робочі прототипи мають вдвічі меншу місткість у порівнянні з традиційними акумуляторами схожих розмірів. З розвитком технології новинка імовірно зможе замінити традиційні літієві рішення у складі різної переносної електроніки.
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