Інженери створили багатофункціональну електронну шкіру, що працює від поту

Носима електроніка є одним з найбільш активних напрямків в сучасній індустрії. Мета компаній – зробити прилади, здатні відслідковувати стан людини, непомітними і зручними для носіння. Американські вчені максимально наблизилися до цього, створивши електронну шкіру з безліччю датчиків, які отримують енергію від людського поту.

Дослідники з Каліфорнійського університету розповіли про нову розробку, яка представляє собою штучну шкіру, пише Slashgear.

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Як працює штучна шкіра

Вона наноситься безпосередньо на тіло людини і складається з гнучкого гумового матеріалу. Це дозволяє вбудувати в неї безліч сенсорів: датчик частоти серцевих скорочень, температури тіла, рівня цукру в крові, а також побічних продуктів обміну речовин, які здатні сигналізувати про стан здоров'я.

Така штучна шкіра не лише виявилася енергоефективної, але й взагалі не потребує зовнішнього джерела живлення, використовуючи для роботи людський піт. Насправді, для цього потрібен побічний продукт – лактат, що виробляється в ході метаболічних процесів.



На базі технології штучної шкіри можуть працювати десятки різноманітних сенсорів

Паливні елементи електронної оболонки поглинають лактат і з'єднують його з киснем, утворюючи воду й піруват. За словами дослідників, біопаливні елементи можуть генерувати достатньо електрики для живлення датчиків і передачі інформації по Bluetooth.

Елементи електронного пристрою зроблені з використанням вуглецевих нанотрубок, просочених платиновим або кобальтовим каталізатором в композитній сітці, яка містить фермент, здатний розщеплювати лактат. Вбудовані в електронну шкіру паливні елементи будуть забезпечувати живлення приладу протягом декількох днів.

Що це дасть

У плані дослідників – створення цілого спектра датчиків, які можна застосовувати з різною метою. На їх думку, це дозволить створити ефективну платформу з використанням інтерфейсу "людина-машина".

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