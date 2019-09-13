iPhone 11 встановив свій перший рекорд

Практично одразу після офіційного анонсу iPhone 11 викликав великий ажіотаж серед покупців: одні почали шикуватися в черги ще за тиждень до початку продажів, а інші активно оформлюють попередні замовлення на новинку. Торговий майданчик Tmall опублікував кількість попередніх замовлень на iPhone 11 і цифра виявилася вражаючою.

Крім фірмового інтернет-магазину Apple новинки надійдуть у продаж і на сайтах інших рітейлерів – не став винятком і популярний маркетплейс Tmall, повідомляє Gizchina.

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Скільки користувачів вже замовили iPhone 11? За даними китайського інтернет-магазину, найбільший інтерес покупців викликала найдешевша модель серії – iPhone 11. Її зарезервували понад мільйон осіб станом на 13 вересня.



iPhone 11 замовили вже більше 1 мільйона користувачів

За відомостями Tmall, обсяг замовлень "бюджетної" новинки склав 200% порівняно з моделлю iPhone Xr в минулому році. Представники маркетплейса запевняють, що популярність ґаджета не приведе до затримок постачань. При цьому користувачам з Шанхая і Ханчжоу продавець обіцяє доставку iPhone 11 протягом години після початку продажів.

Розіграші. Для користувачів китайської соціальної мережі Weibo також оголошений розіграш моделі за репост відповідного запису.

Дата старту продажів. Нагадаємо, продажі iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max стартують 20 вересня.

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