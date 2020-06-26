Схоже, бездротова зарядка стає трендом не лише на ринку девайсів, але й електроавтомобілів. Таке таксі з бездротовою зарядкою вже тестують в Осло (Норвегія).

Як розповіли 24 каналу у пресслужбі Jaguar Land Rover Україна, їхня компанія налагодила співпрацю з Осло для тестування бездротової зарядки таксі.

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Деталі

Ініціатива отримала назву ElectriCity. Таким чином Осло стане першим містом у світі, де буде встановлено потужні бездротові зарядні платформи. Цікаво, що вже до 2024 року таксі столиці мають перейти на електротранспорт.

В рамках проєкту, Jaguar Land Rover забезпечить оператора таксі Cabonline 25-ма кросоверами Jaguar I-PACE. Ця модель дає змогу підключити технологію бездротової зарядки Momentum Dynamic.

Зарядка буде під землею / Фото: Пресслужба Jaguar Land Rover

Як працюватиме система

Водії таксі отримають зарядну систему, яка не перериватиме маршрут у робочий час. Вона складається із кількох зарядних пластин потужністю 50-75 кВт, їх встановлюють послідовно на шляху водія: у місцях, де пасажири сідають та виходять з таксі. Тож водій може підзарядити транспорт, чекаючи на пасажира.

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Система розташована під землею і не потребує кабелів та фізичного з'єднання з авто. Вона вмикається автоматично і забезпечує 50 кВт енергії за 6-8 хвилин.