Що знає про вас держава: в Україні з'явився кабінет громадянина

Дані про українських громадян збирають понад 200 реєстрів. Мінцифри працює над впорядкуванням інформації та над єдиним реєстром народонаселення. На порталі Дія вже запустили кабінет громадянина, де можна подивитися, якою нерухомістю ви володієте, переглянути електронні документи, рухоме майно, землю та бізнес.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про це у своєму телеграм-каналі наголосивши, що перелік даних наладі буде розширюватися.

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Як працює особистий кабінет

Якщо, наприклад, ви володієте квартирою, але дані про неї не відображені в кабінеті, це означає, що її немає в електронному реєстрі. А право власності є лише в паперовому вигляді, в архіві.

Важливо! Відсутність даних в реєстрі – це ризики рейдерства, та взагалі втрати прав власності, якщо щось станеться з тим самим архівом.

Як скористатися послугою

Доступ до особистого кабінету відкритий на сайті порталу Дія. На порталі можна зареєструватися, використовуючи електронний підпис або BankID. Там можна переглянути дані, якими володіє про вас держава.

На сьогодні за декілька тижнів статистика використання цієї можливості така:

ЄДР (реєстр бізнесу):

Всього запитів — 89 896

Успішні з даними — 76 032

Реєстр нерухомого майна:

Всього запитів — 285 070

Успішні з даними — 276 373

Державний земельний кадастр:

Всього запитів — 25 516

Успішні з даними — 12 256

Реєстр посвідчень водія:

Всього запитів — 53 432

Успішні з даними — 39 886

Реєстр свідоцтв про реєстрацію ТЗ:

Всього запитів — 113 509

Успішні з даними — 20 076

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