Канадський політик виступив проти впровадження 5G від Huawei на території країни

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Канадський політик виступив проти впровадження 5G від Huawei на території країни
Канадський політик виступив проти впровадження 5G від Huawei на території країни / unsplash

Лідер опозиційної Консервативної партії Канади Ендрю Шир виступив із вимогою не надавати китайській корпорації Huawei дозвіл на розвиток інфраструктури 5G в Канаді. Він вважає, що владі країни варто дотримуватись жорсткішої позиції по відношенню до Китаю.

Таку позицію Ендрю Шир озвучив в інтерв’ю телеканалу CTV, передає "Ліга.Tech".

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Аргументи Ендрю Шира. "Ключовим пріоритетом для мене є захист особистих даних канадців і цілісність наших інститутів з питань оборони і безпеки. Саме тому я настільки стурбований участю Huawei в створенні нової системи 5G", – зауважив Шир.

Коли мова йде про Huawei, уряд Китаю вже визнав, що вони були задіяні в кібератаках проти Канади. Існують серйозні застереження щодо безпеки нашої системи 5G і відносин між Huawei та владою КНР, – додав опозиціонер.

Ставлення Великобританії до 5G від Huawei.  Відзначимо, 24 квітня 2019 року прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей подпісала угоду, яка надає можливість китайському телекомунікаційному гіганту Huawei допомагати Великобританії в створенні "неосновних" частин інфраструктури 5G країни, включаючи антени та інші мережеві компоненти.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Кібербезпека Канада Huawei 5G
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