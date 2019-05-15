Канадський політик виступив проти впровадження 5G від Huawei на території країни
Лідер опозиційної Консервативної партії Канади Ендрю Шир виступив із вимогою не надавати китайській корпорації Huawei дозвіл на розвиток інфраструктури 5G в Канаді. Він вважає, що владі країни варто дотримуватись жорсткішої позиції по відношенню до Китаю.
Таку позицію Ендрю Шир озвучив в інтерв’ю телеканалу CTV, передає "Ліга.Tech".
Читайте також: Скандал із WhatsApp: хакери встановлювали програми-шпигуни через месенджер
Аргументи Ендрю Шира. "Ключовим пріоритетом для мене є захист особистих даних канадців і цілісність наших інститутів з питань оборони і безпеки. Саме тому я настільки стурбований участю Huawei в створенні нової системи 5G", – зауважив Шир.
Коли мова йде про Huawei, уряд Китаю вже визнав, що вони були задіяні в кібератаках проти Канади. Існують серйозні застереження щодо безпеки нашої системи 5G і відносин між Huawei та владою КНР, – додав опозиціонер.
Ставлення Великобританії до 5G від Huawei. Відзначимо, 24 квітня 2019 року прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей подпісала угоду, яка надає можливість китайському телекомунікаційному гіганту Huawei допомагати Великобританії в створенні "неосновних" частин інфраструктури 5G країни, включаючи антени та інші мережеві компоненти.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно