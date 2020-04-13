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Кіберполіція виявила продавців антисептиків через Telegram: їм загрожує чималий штраф

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Чоловік продавав антисептик літрами / cyberpolice.gov.ua

Працівники кіберполіції виявили двох людей, які продавали антисептики через Telegram. Адже вони не мали на це відповідних дозволів. Зараз їм загрожує штраф до 34 тисяч гривень.

Деталі

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Як розповіли у кіберполіції, 24-річний житель Броварів розмістив у Telegram оголошення про продаж антисептиків – 300 гривень за літр. Загалом правоохоронці вилучили у нього 368 літрів рідини на суму в 120 тисяч гривень.

Інший житель Броварів теж вирішив продавати антисептики через месенджер, пропонуючи 200 мл за 100 гривень.

У нього вилучили 4 тисячі ємностей на загальну суму 200 тисяч гривень.

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Що загрожує порушникам

Поліція склала адміністративні протоколи щодо обох порушнинків. Обом загрожує штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (від 17 до 34 тисяч гривень). Вся продукція, яку планувати продати, – може бути вилучена.

Усю продукцію мають вилучити / cyberpolice.gov.ua

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус COVID-19 Кримінал Кібербезпека Новини Техно Техно Інтернет
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