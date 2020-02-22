Кількість попередніх замовлень Tesla Cybertruck перевищило 500 000

За підрахунками клубу власників Cybertruck, з моменту анонсу електропікапа в середньому надходить 5873 замовлень на нього щодня. Їх загальний обсяг перевищив півмільйона машин. Цікаво, що більшість покупців бронюють версії дорожчі і потужніші.

У листопаді Tesla представила довгоочікуваний електропікап Cybertruck. Спершу автомобіль викликав змішані почуття у публіки: одні захоплювалися сміливістю і брутальністю дизайну, інші називали його примітивним. У будь-якому випадку, він привернув увагу преси, а також покупців, готових оформити попереднє замовлення.

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Вже до кінця листопада 200 тисяч осіб перевели на рахунок компанії по 100 доларів, забронювавши Cybertruck. Це було оголошено офіційно, але з тих пір компанія не вела облік замовлень. Однак це не завадило клієнтам Tesla самостійно підрахувати їх кількість. Виявилося, що їх вже більше ніж півмільйона.

На сайті клубу власників Cybertruck з'явився запис:

522 764 замовлення, в середньому 5873 замовлення в день за 89 днів та (включаючи) вечір анонсу.

Також там сказано, що всього 17% замовників хочуть одномоторну версію – тобто найдешевшу, яка коштує всього 40 000 доларів. Решта готові придбати моделі з двома або трьома моторами.

Компанія збирається випустити в кінці року дві більш просунутих версії Cybertruck з запасом ходу від 480 до 800 кілометрів.

Несподівана проблема була виявлена ​​у незграбного пікапа – машина не влазить в середньостатистичний американський гараж. Поки точні розміри новинки невідомі, але Ілон Маск вже говорить, що компанія готова їх дещо зменшити.

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