Коронавірус завдав чимало шкоди для бізнесу. Однак, є напрямки, які від ситуації виграли. Наприклад, ОТТ-сервіси (це платформи для перегляду відеоконтенту через інтернет). Українцям добре відомі сервіси Megogo, Netflix, oll.tv та інші.

Експерти компанії GlobalLogic зробили свій прогноз щодо розвитку українських онлайн-кінотеатрів у найближчі 5 років. Близько тисячі фахівців компанії працюють над 50 проєктами у сфері медіа. Серед них стрімінговий сервіс і виробник медіаплеєрів Roku, американська компанія Harmonic, яка надає інфраструктурні рішення для телебачення та інтернету та багато інших.

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Онлайн в режимі 4K

На ринку з'являються все більше екранів, що підтримують 4K-режим чіткості зображення. Однак, така якість може вплинути на швидкість передачі картинки. Під час перегляду, наприклад, футбольного матчу онлайн – це неприпустимо для користувачів. Як свідчать дослідження, навіть 30-40-секундна затримка трансляції, викликає дискомфорт для глядача.

Тож високошвидкісна передача відео з мінімальною затримкою, викликана ростом популярності телевізорів з великим екраном, – це одна з тенденцій на ринку ОТТ-сервісів.

Покупки

Ще одна тенденція, яку можуть впровадити вже найближчим часом, – це продаж товарів або послуг, про які користувачі можуть дізнаватись через рекламу, пов'язану з тематикою контенту. Це буде інтеграція з платформою для покупок, що дасть можливість робити замовлення одразу в ОТТ-сервісах під час перегляду контенту.

Купувати товари можна буде безпосередньо у сервісі / інфографіка GlobalLogic

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Інші важливі нововведення

Експерти також прогнозують, що для користувачів стане доступною функція управління голосовими командами. Ще одне нововведення – інтерактивний дизайн сайту, який сервіс буде адаптовувати конкретно під користувача на основі переглянутих ним відео.

Один із трендів – голосове управління / інфографіка GlobalLogic

"Ми бачимо, як з кожним роком зростає попит на якісний відеоконтент. Це визначає вектор розвитку ринку пристроїв, а також впливає на ОТТ-сервіси", – додав віцепрезидент по стратегії і технологіям GlobalLogic Андрій Яворський.