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Кишенькові селфі-дрони AirSelfie отримали просунуті камери та збільшений час польоту

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Дрони від AirSelfie / digitaltrends

В кінці 2018 року був представлений кишеньковий дрон AirSelfie 2. Він мав ряд конструктивних проблем і складності в управлінні. На виставці CES 2020 були показані дві нові моделі, які отримали ряд покращених технічних характеристик і більш якісні камери.

В рамках виставки показали два нових безпілотники: Air Pix + і Air Duo. Як і в попередніх моделях виробника, їх фішкою стала можливість автономного польоту для зйомки користувача з боку. Виходить своєрідний аналог "селфі-палки", що дозволяє вести зйомку з набагато більшої відстані, повідомляє Digitaltrends.

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Особливості ґаджетів

Більший інтерес викликає модель Air Duo. Вона оснащена подвійними паралельними камери, а також ще одну камеру внизу корпусу, призначену для зйомки з висоти.

Air Pix + оснащений 12-мегапіксельною камерою з кутом огляду 70 градусів і вміє записувати відео в форматі Full HD з частотою 30 кадрів в секунду. Між зарядками він може провести в повітрі близько шести хвилин. Для зберігання відзнятого матеріалу обидва дрона отримали карту пам'яті на 8 ГБ.

Демо ролик Air Pix + та Air Duo:

Ціна й дата виходу

За словами виробника, безпілотники будуть доступні в 2020 році. Ціна на Air Pix + стартує з 99 доларів. Вартість більш просунутої моделі Air Duo поки не оголошена.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети
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