Китайські автомобілі Tesla отримали гірші характеристики: деталі інциденту

Незабаром після запуску заводу Tesla в Шанхаї перші покупці отримала свої нові електрокари Model 3. Проте радість від покупки популярного седана виявилась тимчасовою: виробник змовчав про серйозну відмінність китайської версії автомобіля.

Що сталося

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Практично відразу після початку продажів деякі власники нових автомобілів виявили, що маркування бортового комп'ютера не збігається з модельним номером, заявленим в рекламних матеріалах, передає Tech Spot.

Як виявилося, версії Tesla 3 для ринку КНР виробник оснастив чіпами автопілота версії HW 2.5, продуктивність яких в 21 разів менше, ніж у новіших HW 3.0, що встановлюються в американські електрокари тієї ж марки. Деякі покупці навіть заявили про намір подачі колективного позову на адресу компанії.

Що кажуть в компанії

У відповідь на звинувачення представники Tesla заявили, що чіп попереднього покоління «практично не відрізняється» від новітньої версії і відзначили, що за замовчуванням він встановлюється в електрокари тільки при покупці окремої опції Full Self-Driving – це стосується і покупців за межами КНР.



Tesla пообіцяла замінити бортові комп'ютери в авто

Проте компанія вже принесла офіційні вибачення в соціальній мережі Weibo і пообіцяла замінити застаріле залізо в проданих новинки, як тільки процесори HW 3.0 будуть доступні в регіоні.

За заявою автовиробника, зараз в Китаї спостерігається нестача новітніх процесорів в зв'язку з епідемією коронавірусу. Через зростання її масштабів багато технологічні компанії змушені згорнути або скоротити виробництво комплектуючих. Відповідно до початкового плану, шанхайський завод Tesla Gigafactory повинен випускати до 500 000 електромобілів на рік.

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