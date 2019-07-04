Китайські прикордонники встановлюють шпигунське ПЗ на телефони туристів, – ЗМІ

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Китайські прикордонники встановлюють шпигунське ПЗ
Китайські прикордонники встановлюють шпигунське ПЗ / agropolit.com

При перетині китайського кордону місцеві прикордонники встановлюють шпигунське програмне забезпечення на телефони туристів. Зокрема, його встановлюють на девайси тих, хто в'їжджає в автономний регіон Синьцзян, де проживає населення, що сповідує іслам.

По це пише видання The Guardian. Китайські прикордонники просять туристів розблокувати мобільні ґаджети та виходять з ними "для перевірки".

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Що робить це ПЗ. Встановлене шпигунське ПЗ, витягує електронні листи, повідомлення та контакти. Також його можуть використовувати, щоб відстежувати переміщення користувачів.

На iPhone прикордонники шукають файли, які підпадають під визначення ісламістського екстремістського контенту, а також матеріали, теж пов'язані з ісламом.

А от на пристрої Android співробітники прикордонної служби встановлюють шпигунський додаток BXAQ або Fēng cǎi. У тих, у кого додаток залишилося, разом із позначкою Android з'являється напис "蜂 采 (Fēng cǎi)".

Китайська влада поки не прокоментували цю новину.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Китай
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