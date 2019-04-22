Китайці планують здійснити висадку людини на Місяць

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Китайці планують здійснити висадку людини на Місяць
Китайці планують здійснити висадку людини на Місяць / Unsplash

За повідомленнями ЗМІ, китайці вивчають можливість висадки власних космонавтів на Місяць. Про таке рішення повідомив заступник керівника Центру місячних та космічних досліджень Китайського національного управління Юй Гобінь.

Як повідомляє Panorama, на думку китайського чиновника, багато країн розглядають таку можливість, оскільки з часів місії "Апполон-17", яка була здійснена в 1972 році, нога людини не ступала на місячну поверхню.

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Ініціативи щодо висадки на Місяць. Він також розповів, що в останні роки багато держав з особливим ентузіазмом взялися за місячні дослідження, в результаті чого було створено чимало цікавих програм і проектів, які можуть бути реалізовані в майбутньому. Китай також розглядає низку ініціатив, спрямованих на дослідження Місяця, але багато з них, найімовірніше, не вдасться реалізувати найближчим часом.

Аполлон-17
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Плани США щодо висадки на Місяць. Навесні цього року було оголошено про розпорядження американського президента Дональда Трампа, в якому йшлося про необхідність відправки астронавтів США на Місяць протягом найближчих п'яти років.

Тоді ж було оголошено про те, що "наступним чоловіком і першою жінкою на Місяці стануть громадяни США". Згідно з проектом бюджету американського космічного відомства, висадка астронавта на Місяць повинна бути здійснена до 2028 року.

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Теги: Техно Космос Новини Техно Китай Місяць
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