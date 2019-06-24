Коли можна буде замовити квитки на Марс: Маск розповів деталі

Ні для кого не секрет, що інженер та підприємець Ілон Маск дуже активний в Twitter. Цього разу один із його підписників поцікавився коли можна буде придбати квиток на Марс і практично одразу отримав відповідь від очільника SpaceX.

Ілон Маск опублікував твіт, в якому повідомив про прискорення розробки міжпланетного корабля Starship.

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Коли можна буде придбати квиток на Марс? На питання, коли можна буде бронювати місця, він відповів: "Після того, як зореліт повернеться з орбіти".

After Starship returns from orbit — Elon Musk (@elonmusk) 23 червня 2019 р.

Раніше засновник SpaceX заявив, що у "Зоряного корабля" є 60% шанс вийти на орбіту до 2020 року. Вантажна місія до Марса запланована на 2022 рік, а відправка на Червону планету першого екіпажу імовірно відбудеться в 2024 році.

Вартість квитка. Очікується, що вартість міжпланетної подорожі обійдеться першим пасажирам в суму близько півмільйона доларів, а в разі постановки маршруту на потік може знизитися до 100 000 доларів.



Як може виглядати квиток на Марс

Раніше космічний корабель Starship вартістю в кілька мільярдів доларів пройшов передстартові випробування, в ході яких інженери компанії протестували стійкість конструкції до високих температур.

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