Коли повний Місяць у лютому в Україні: дата
9 лютого 2020 року українці зможуть спостерігати повний Місяць. А вже з 11 лютого Місяць перейде в спадаючу стадію.
Фаза Місяця, при якій Земля розташована між Сонцем та Місяцем, називається – повний Місяць. Місяць у повні виглядає як яскравий правильний диск.
Цікаво:
Точно момент повні розраховують в астрономії, і це тільки один день на місяць. Це явище в Україні можна буде спостерігати 9 лютого 2020 року.
Що не можна робити в повний Місяць
- Спати з відчиненими вікнами. Яскравий Місяць викликає необґрунтоване почуття тривоги, що провокує безсоння.
- Заборонені будь-які маніпуляції з організмом. У цей період організм найбільш чутливий і погано переживає будь-які втручання.
- Прибирати дім. Повний місяць – період хаосу, тому прибирання не буде дуже продуктивним.
Повний Місяць 2020 року / Фото: Getty images
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі