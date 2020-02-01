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Коли повний Місяць у лютому в Україні: дата

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Повний Місяць в Україні лютий 2020 / Getty images

9 лютого 2020 року українці зможуть спостерігати повний Місяць. А вже з 11 лютого Місяць перейде в спадаючу стадію.

Фаза Місяця, при якій Земля розташована між Сонцем та Місяцем, називається – повний Місяць. Місяць у повні виглядає як яскравий правильний диск.

Цікаво: 

Точно момент повні розраховують в астрономії, і це тільки один день на місяць. Це явище в Україні можна буде спостерігати 9 лютого 2020 року.

Що не можна робити в повний Місяць

  • Спати з відчиненими вікнами. Яскравий Місяць викликає необґрунтоване почуття тривоги, що провокує безсоння.
  • Заборонені будь-які маніпуляції з організмом. У цей період організм найбільш чутливий і погано переживає будь-які втручання.
  • Прибирати дім. Повний місяць – період хаосу, тому прибирання не буде дуже продуктивним.

Повний Місяць
Повний Місяць 2020 року / Фото: Getty images​ 

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Теги: Техно Космос Місяць
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