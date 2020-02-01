Коли повний Місяць у лютому в Україні: дата

9 лютого 2020 року українці зможуть спостерігати повний Місяць. А вже з 11 лютого Місяць перейде в спадаючу стадію.

Фаза Місяця, при якій Земля розташована між Сонцем та Місяцем, називається – повний Місяць. Місяць у повні виглядає як яскравий правильний диск.

Цікаво:

Точно момент повні розраховують в астрономії, і це тільки один день на місяць. Це явище в Україні можна буде спостерігати 9 лютого 2020 року.

Що не можна робити в повний Місяць

Спати з відчиненими вікнами . Яскравий Місяць викликає необґрунтоване почуття тривоги, що провокує безсоння.

. Яскравий Місяць викликає необґрунтоване почуття тривоги, що провокує безсоння. Заборонені будь-які маніпуляції з організмом. У цей період організм найбільш чутливий і погано переживає будь-які втручання.

У цей період організм найбільш чутливий і погано переживає будь-які втручання. Прибирати дім. Повний місяць – період хаосу, тому прибирання не буде дуже продуктивним.



Повний Місяць 2020 року / Фото: Getty images​