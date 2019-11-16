Коли Apple випустить iPhone SE 2 – аналітик зробив прогноз

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iPhone SE 2 буде нагадувати iPhone 8 Plus / best4-tech.in.ua

Вже не перший місяць в мережі з’являються чутки про нове покоління бюджетного смартфона iPhone SE 2. Спочатку витоки розповідали про зовнішній вигляд та характеристики. Тепер аналітик назвав навіть дату виходу новинки.

Як стверджує авторитетний аналітик Мінг-Чи Куо, нам залишилось чекати презентації вже недовго, передає MacRumors.

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За його даними, Apple проведе презентацію у першій половині 2020 року. Тобі буде представлено нову версію планшета iPad Pro з ToF-сенсором, а також довгоочікуваний бюджетний смартфон iPhone SE 2.

Такий крок є цілком логічним, адже iPhone SE випустили ще у 2016 році. Наразі це єдина версія бюджетника від Apple.

Що відомо про iPhone SE 2?

Згідно із чутками, iPhone SE 2 отримає новий фірмовий процесор A13 у парі з 3 ГБ оперативної та 64 ГБ. При цьому для автентифікації тут буде сканер відбитка пальців Touch ID, а не Face ID. Його розмісять на класичній копці «додому», від якої Apple відмовилась у нових смартфонах.

Випустивши новинку, компанія планує замінити його та iPhone 8 Plus у лінійці пристроїв Apple.

Скільки коштуватиме?

Аналітики вже припустили, у скільки Apple оцінить майбутню новинку. iPhone SE 2 може коштувати близько 400 доларів (10 тисяч гривень).

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Смартфони iPhone Apple
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