Колишнього співробітника Rockstar звинуватили в сексуальних домаганнях: деталі скандалу

Останнім часом історії щодо домагань та іншого харасменту на робочих місцях в ігровій індустрії почали "спливати" ще частіше. Зовсім нещодавно з'явилася інформація, що директор Gearbox дозволяв собі вставляти мокрі пальці у вуха співробітникам, а тепер дійшла черга і до Rockstar – розробників Grand Theft Auto та Red Dead Redemption.

Що відомо про скандал? Як повідомляє Kotaku, чергове скандальне розслідування до широкої публіки доніс один з найавторитетніших журналістів індустрії Джейсон Шрайєр.

Читайте також: Скільки заробляють працівники найбільших IT-компаній: інфографіка

Йдеться в ньому про колишнього віце-президента з розробки продуктів Rockstar Джеронімо Баррера, який покинув студію після 20 років роботи в грудні 2018 року. Офіційною причиною звільнення він назвав бажання рухатися далі і розвиватися, але текст Шрайєра змушує засумніватися в тому, що це правда.



Джеронімо Баррера

Суть скандалу. Колишнього шефа видав колишній дизайнер студії Колін Бандшу, який говорить, що свого часу його попереджали про своєрідний характер Баррера багато колег. Але Колін не вірив, поки не зіткнувся з цим особисто.

Одного разу, в розпалі неформального корпоративу, що проходив в нічному клубі, начальник попросив дизайнера сісти до нього на коліна і почав розпускати руки. Бандшу боявся втратити роботу і не знав, що йому робити, але в підсумку просто поспішно покинув клуб.

Реакція керівництва. Все відбувалося на очах у багатьох колег Баррера і Бандшу, тому незабаром ситуацією зайнявся відділ кадрів Rockstar. В результаті розслідування компанія прийшла до висновку, що Колін прикрасив події, що відбулися, але все ж вирішила провести серед співробітників тренінг по боротьбі з домаганнями.

Читайте також: Дуже сильно хотів на роботу: як австралійський підліток "зламав" компанію Apple

Чим закінчився скандал? Після цього Бандшу почав шукати іншу роботу, а Баррера продовжив працювати в Rockstar, де і залишався ще чотири роки.

Видання Kotaku також опитало колег Коліна Бандшу, що стали свідками описаного інциденту. В основному ті відповідали, що нічого не пам'ятають або не бачили в тому, що відбувається нічого поганого.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно