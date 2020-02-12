Компанія Nikola представила власного конкурента Tesla Cybertruck

Американська компанія Nikola Corporation анонсувала випуск пікапа Badger із оригінальною силовою установкою. Автомобіль виробляє електроенергію для двигунів просто на ходу, а також має великий запас ходу – близько 1 500 кілометрів.

Особливості електрокара

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У конструкції новинки передбачена ємність з воднем, яка постачає двигуни електрикою. Крім того, автомобіль отримав і традиційні акумулятори, які можна буде використовувати в якості незалежного джерела живлення, повідомляє.

За запевненням виробника, аналогічна гібридна схема застосовується в її великовантажних тягачах, які розганяються вдвічі швидше дизельних моделей.

До "сотні" пікап з сумарною потужністю двигунів 900 кінських сил розганяється всього за 2,9 секунди. На водні Badger зможе проїхати 965 кілометрів, і ще 480 – на енергії акумуляторів.

За словами голови та засновника компанії Тревора Мілтона, він працював над програмою створення електропікапів роками, і вважає, що ринок вже готовий до появи моделей, здатних працювати протягом всього дня без дозаправки.

Найкраща аеродинаміка, використання енергії без холостих обертів, рекуперативного гальмування, високоефективні електродвигуни та паливні комірки – нові чинники, що дають Nikola перевагу у випадках, коли йдеться про економію палива,

– заявляють розробники електрокара.

При створенні Badger компанія працює з OEM-виробниками, які надають комплектуючі та виробничі потужності, але конкретних партнерів поки не називають.

Дата виходу та ціна

Дата початку продажів і ціна пікапа Nikola Badger будуть оголошені пізніше.

Вендор також повідомив про плани з будівництва мережі водневих заправних станцій для свого транспорту.

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