Компанія TCL показала два смартфони з дуже незвичним дизайном: фото та відео

В 2019 році компанія TCL представила нову технологію для створення пристроїв з гнучкими дисплеями DragonHinge, і вона почала давати свої перші результати. Компанія представила відразу два прототипи з унікальним форм-фактором. Один з них – смартфон, який можна розтягнути, а другий складається в формі літери "Z".

Смартфон, який можна розтягнути

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Найбільший інтерес викликає саме смартфон, що розтягується, так як до цього подібне можна було побачити лише в патентних заявках і в концептуальних відео.

У складеному стані це звичайний смартфон з 6,75-дюймовим екраном, але досить лише потягнути за праву його грань, щоб отримати 7,8-дюймовий планшет.

Як показано на відео, в складеному стані частина гнучкого OLED-дисплея загинається в середині корпусу, а при розтягуванні виїжджає назовні. Більш того, все це повинно відбуватися автоматично за допомогою спеціальних моторів.

Як працює смартфон – дивіться відео

Однак робочий прототип перебуває в Ухані, звідки через епідемію коронавирусу компанії не вдалося його забрати. Тому журналістам показали лише макет без дисплея і моторів.

Гнучкий смартфон

Ще одним концептуальним пристроєм став 10-дюймовий планшет, дисплей якого згинається в двох місцях в формі літери "Z". При бажанні можна використовувати тільки одну, дві або всі три частини екрану, фіксуючи ґаджет в потрібному положенні.

Інтерфейс змінюється в залежності від обраного положення, але судячи з демонстраційного зразка, компанія ще попрацює над оптимізацією.

Технічні характеристики пристроїв не розкриваються. Втім, як і плани з приводу їх випуску в продаж.

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