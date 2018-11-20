Користувачі скаржаться на проблеми в роботі смартфона Xiaomi Mi A2
Xiaomi Mi A2 став один із найпопулярніших у бюджетному сегменті смартфонів. Нещодавно користувачі оновили його до нової версії операційної системи Android Android 9.0 Pie.
Однак, як пише видання ixbt.com, зараз користувачі зіштовхнулись із проблемами в роботі пристрою.
Зокрема, користувачі скаржаться, що смартфон починає гальмувати при копіюванні файлів або навіть в процесі очищення кеша.
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Процедура очищення кеша обсягом всього 50 МБ також може призвести до гальмування пристрою, тож користувачам доводиться перезавантажувати апарат.
А при копіюванні файлів за допомогою кабелю USB швидкість досягає всього 700 Кбіт/с.
Xiaomi поки ніяк не коментує цю ситуацію.
Xiaomi Mi A2: відеоогляд
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