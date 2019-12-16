Користувачі виявили "шпалери-вбивці" для смартфонів Xiaomi

Втрату даних із пам'яті ґаджета нерідко викликають віруси або необачність при провшивці. Однак користувачі Reddit виявили ще одного "вбивцю" смартфонів.

Що сталося

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Користувач Reddit під ніком Soroush_kohan опублікував пост, в якому описав "пригоди" свого Xiaomi Mi 9 після установки викачаних з інтернету шпалер: за його словами, екран пристрою негайно перестав реагувати на натискання.



Як виглядає проблема

"Нещодавно я змінив шпалери мого смартфона, і як тільки я це зробив, дисплей мого смартфона продовжує включатися і вимикатися. Він залишається включеним протягом секунди, тому я не можу що-небудь зробити за цей час. Роблячи це, він двічі вібрує", – написав користувач.

Після 5-6 циклів з'являється завантажувальний екран, що надає три опції: перезавантаження (відбувається те ж саме), стирання даних і зв'язок з помічником Mi Assistant. Хто-небудь може допомогти мені з цією помилкою? Я не хочу видаляти дані з мого смартфона,

– додав Soroush_kohan.

Хеппі-енду у цій історії не відбулося: автору повідомлення все ж довелося скинути ґаджет до заводських налаштувань.

Що відомо про "вбивчі шпалери"

На перший погляд, "шпалери-вбивці" виглядають звичайними – це просто чорний фон з кольоровою рамкою. Soroush_kohan стверджує, що знайшов їх за допомогою Google і встановив самостійно, після чого і почалися проблеми.



Ті самі "шпалери-вбивці"

Пізніше повторити "експеримент" взялися ще кілька ентузіастів – виявилося, що аналогічний баг відтворюється і на смартфоні Xiaomi Mi 9T Pro.

Які користувачі під загрозою та як не наразитись на небезпеку

Поки невідомо, чи є актуальною проблема для всіх пристроїв вендора, або йдеться тільки про деякі моделі. У будь-якому випадку автори повідомлень рекомендують утриматися від установки даних шпалер, щоб уникнути втрати даних в пам'яті апарату.

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