Через коронавірус Безос знову став найбагатшою людиною світу: у чому річ

Американський мільярдер, CEO Amazon Джефф Безос знову став найбагатшою людиною світу. Власник Louis Vuitton Бернар Арно, який донедавна очолював цей рейтинг, зазнав істотних збитків через спалах вірусу в Китаї.

Про це сказано на сайті журналу Forbes.

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При чому тут коронавірус

Річ у тому, що через побоювання, що спалах нового коронавірусу в Китаї негативно вплине на туризм і продажі продукції, акції Louis Vuitton впали на 1,1%. Адже незабаром у Китаї святкуватимуть Новий рік. Зазвичай ця подія мала підвищити попит на люксові товари, зокрема на продукцію Louis Vuitton.

Арно зайняв перше місце в списку 17 січня. Однак, вже до 21 січня його статок зменшився на 3,7 мільярда доларів, до 112,9 мільярда.

При цьому Статок Безоса збільшився на 489 мільйонів доларів, до 116,1 мільярда.

Що відомо про коронавірус? Це вірус, який вперше зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. З цим вірусом медики зіштовхнулись вперше, тож наразі не знають, як його лікувати. Він є надзвичайно небезпечним, станом на 22 січня зафіксовано 9 смертельних випадків.



Спочатку його зафіксували в Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Тайвані та можливий випадок на Філіппінах. Всесвітня організація охорони здоров'я позначила новий вірус з Китаю 2019-nCoV. Він з'явився в грудні минулого року. Новий коронавірус став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина.

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