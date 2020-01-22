24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Через коронавірус Безос знову став найбагатшою людиною світу: у чому річ

191 Читать новость на русском
Безос знову найбагатша людина світу / investory.news

Американський мільярдер, CEO Amazon Джефф Безос знову став найбагатшою людиною світу. Власник Louis Vuitton Бернар Арно, який донедавна очолював цей рейтинг, зазнав істотних збитків через спалах вірусу в Китаї.

Про це сказано на сайті журналу Forbes.

Цікаво: Телефон Безоса зламали: підозра впала на принца Саудівської Аравії

При чому тут коронавірус

Річ у тому, що через побоювання, що спалах нового коронавірусу в Китаї негативно вплине на туризм і продажі продукції, акції Louis Vuitton впали на 1,1%. Адже незабаром у Китаї святкуватимуть Новий рік. Зазвичай ця подія мала підвищити попит на люксові товари, зокрема на продукцію Louis Vuitton.

Арно зайняв перше місце в списку 17 січня. Однак, вже до 21 січня його статок зменшився на 3,7 мільярда доларів, до 112,9 мільярда.

При цьому Статок Безоса збільшився на 489 мільйонів доларів, до 116,1 мільярда.

Що відомо про коронавірус? Це вірус, який вперше зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. З цим вірусом медики зіштовхнулись вперше, тож наразі не знають, як його лікувати. Він є надзвичайно небезпечним, станом на 22 січня зафіксовано 9 смертельних випадків.

Спочатку його зафіксували в Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Тайвані та можливий випадок на Філіппінах. Всесвітня організація охорони здоров'я позначила новий вірус з Китаю 2019-nCoV. Він з'явився в грудні минулого року. Новий коронавірус став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
сьогодні
42879
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Пневмонія в Китаї 2020 Джефф Безос Amazon IT-бізнес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:09 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
Анастасія Можаровська 15987
21 січня 10:07 Огляд смартфона OPPO A5 2020: потужна камера та рекордна автономність
Анастасія Можаровська 4532
20 січня 09:06 Приховані функції Google Chrome, які скоро зникнуть
Назар Токар 2328
19 січня 22:03 "Вбивця" Xiaomi: що відомо про амбітний бренд Realme
Ірина Полицька 4741
18 січня 22:06 Прогнози 2020: які зміни відбудуться на ринку новітніх технологій в Україні
Ірина Полицька 1048
Новини
Більше новин
Залиште відгук