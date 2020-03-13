Коронавірус в Україні: чи готова IT-галузь перейти на віддалену роботу

Аби зупинити поширення коронавірусу в Україні на кілька тижнів запровадили карантин. Є низка заборон та рекомендацій, серед яких рекомендація працювати вдома. Як відомо, IT-сфера є дуже гнучкою і часто працівникам пропонують віддалену роботу.

Техно 24 поспілкувався із представниками галузі та запитав, чи готові компанії повністю перейти на віддалену роботу.

Олександр Нігматулін, Chief Marketing Officer в PRNEWS.IO

IT-компанії мають можливість та досвід для того, щоб перевести своїх співробітників в формат роботи онлайн. До речі, коронаровірус – не єдина причина для цього. Нині віддалена робота є таким собі трендом.

Деталі По всій Україні ввели карантин через коронавірус

Я знаю компанії, які не мають фізичного офісу, і 100% співробітників виконують свою роботу здому – переважно, це IT-стартапи або компанії, які розробляють або продають програмне забезпечення.

Однак, тут виникає питання щодо відповідальної роботи працівника. Саме форс-мажорні обставини, спрацьовують як лакмусовий папірець: якщо співробітники не зосереджені, не працюють на повну і не можуть в повному обсязі виконати робочі завдання, то вони є малоефективними, як в офлайн, та і в онлайн-режимі.

Як працюватиме PRNEWS.IO під час карантину / medium.com

Загалом, будь-яка криза – це можливість привести свої технічні процеси і робочі регламенти до ладу, та прокачати власні професійні навички.

PRNEWS.IO надає послуги дистанційно. Наші співробітники виконують роботу в Миколаєві, Києві та Естонії. Ми готові повністю перейти на дистанційний формат, у нас є відпрацьована схема, алгоритми, ми використовуємо в роботі хмарні рішення і тому будь-який комп'ютер може стати робочою станцією для співробітника PRNEWS.IO. Головне, щоб був інтернет.

Юрій Сивицький, Intecracy Group

Компанії об'єднання Intecracy Group готові для переходу співробітників на дистанційну роботу. З цією метою ми завчасно налаштували корпоративну мережу та сервіси таким чином, щоб співробітник міг працювати з домашнього робочого місця. Також у наших компаніях будуть проводитись організаційні зустрічі за допомогою відеконференцз'язку. Тестування такої моделі роботи не виявили суттєвих недоліків та не позначиться на теренах виконання замовлень.

До теми Коронавірус в Україні: як вплине на ринок техніки та чи будуть дорожчати смартфони

Юлія Новаченко, група компаній EVO

Всіх співробітників компаній, які повернулись із закордонних поїздок, ми просимо залишитися вдома і віддалено працювати щонайменше 2 тижні. Тільки після цього – повертатись в офіс. Також ми перенесли деякі заходи. Інші готуємось провести онлайн. Підстав для паніки не бачимо, і є можливості працювати ефективніше.

Артем Фенковський, COO& Co-Founder Phase One Karma

Усвідомлюючи глобальні виклики пандемії коронавірусу (COVID-19), Phase One Karma вжила низку заходів. Оскільки основна частина людей у Phase One Karma працює в open space, компанія скоригувала умови роботи для зменшення контактів між колегами.

Всім співробітникам компанії ми надали більше можливостей роботи здому до кінця березня. Ми пропонуємо забирати робочі ноутбуки додому, переносити зустрічі у формат відеоконференцій та переглянути доречність участі у міжнародних заходах та конференціях. Від участі в деяких ми свідомо відмовились, інші – перевели у формат онлайн-участі. Це дало нам можливість уникнути зайвих подорожей до країн з високим ступенем розповсюдження COVID-19.

Phase One Karma надає співробітникам ноутбуки, щоб працювати здому / dou.ua

Крім того, ми розуміємо, що оголошення карантину та призупинення освітнього процесу у садочках та школах сильно впливає на співробітників компанії з дітьми, тож всі вони отримали можливість працювати дистанційно.

Ми розіслали лист з рекомендаціями та корисними посиланнями з інформуванням щодо коронавірусу та роздали всім в офісі антисептики для персонального користування. Ми також поповнили запаси ліків у аптечці та закупили безконтактні інфрачервоні термометри.

Загалом, ми виходимо з розуміння, що превентивні заходи безпеки та ставлення до людей із розумінням та довірою – це найважливіші речі під час епідемії.

Олександр Левченко, IT-директор ЛІГА:ЗАКОН

На мою думку, не всі українські компанії готові до гнучкого графіку роботи. Проте самі процеси виробництва програмного забезпечення не важко перевести на такий графік. Адже більшість використовують інструменти централізованого ведення та моніторингу задач (Jira, Basecamp, Redmine тощо), засобів організації спільної комунікації (Skype, Slack, MS Teams). Але, як правило, процеси виробництва не існують самі по собі, окремо від підрозділів маркетингу, продажів, HR. Не всюди ці підрозділи використовують інструменти для роботи в командах, тому ці процеси потребують фізичної присутності в офісі.

Цікаво Карантин в Україні 2020: як працювати вдома і не втратити продуктивність

Окрім того, не всі компанії реалізували засоби безпеки підключення до ресурсів віддалено. І третій вагомий фактор – не всі працівники можуть якісно працювати віддалено.

Також є певна залежність і від комунікації з клієнтами. Наприклад, у банківському секторі працює багато ІТ-шників, вони постійно застосовують, оновлюють онлайн-сервіси (мобільні банкінги, клієнт web-банкінг, кіоски самообслуговування), проте багато клієнтів потребують людського обслуговування, присутності та участі операціоніста.

Щодо ЛІГА:ЗАКОН, то ми вдались до таких кроків:

Підготували безпечні засоби віддаленої роботи для спеціалістів, які можуть перейти на гнучкий, домашній графік роботи.

Запровадили інструменти ведення та моніторингу задач (в нас це Jira) для усіх підрозділів компаній.

Для забезпечення відділеної комунікації команд (як голосом, так і відео) обрано єдиний інструмент – MS Teams.

Владислав Машкара, технічний директор Tallium Inc

Дистанційна робота не є чимось новим для нас, і тому частина компаній просто збільшила квоту на віддалену роботу, орієнтуючись на графіки конкретних проєктів. Також ми поінформували клієнтів про причини зміни організації праці і узгодили варіанти співпраці під час карантину.

Варто зазначити, що сезонні захворювання, зокрема грип, давно вносять корективи у роботу українських IT-компаній. Тому багато компаній проводять профілактику офісного простору, заохочують до здорового способу життя та вакцинації. В деяких компаніях є штатні лікарі.

Деякі IT-компанії мають штатних лікарів / dou.ua

Вплив спеціального карантинного періоду в IT-компаніях складно оцінити. Криза — це завжди краш-тест бізнес процесів. Все залежить від того, наскільки добре підібрана команда і наскільки вона мотивована. Багато в чому благополучний вихід з ситуації залежить від кожного фахівця, зайнятого в IT-галузі, його розуміння заходів профілактики, відповідального ставлення не тільки до власного здоров'я, але і здоров'я оточуючих і колег.

Євгенія Клепа, виконавча директорка інкубатора 1991 Open Data Incubator

Для дистанційної роботи потрібна певна інфраструктура. У деяких IT-компаній може бути специфічне програмне забезпечення, встановлене лише на робочих комп’ютерах. Вимоги відділу кібербезпеки можуть забороняти співробітникам працювати з особистих комп’ютерів чи телефонів. Інфраструктуру не побудуєш за один день.

В IT немало гравців, готових до дистанційної роботи або таких, що здатні швидко перелаштувати свої процеси. Та IT не зводиться до написання коду. Не всі задачі виконуються за комп’ютером. Наприклад, основну частину мого робочого дня складають зустрічі. Багато топ-менеджерів погодяться, що не завжди дзвінок є ефективною альтернативою. Звісно, ми намагатимемось максимум питань вирішувати поштою, телефоном чи скайпом, але від зустрічей нікуди не втечеш. Нам залишається лише бути уважними до власного здоров’я, свідомими, відповідальними. Не ходити на зустрічі хворими. Більше уваги звертати на підготовку приміщення: часто провітрювати, дезінфікувати поверхні, яких торкаються люди.

Важливо Через коронавірус скасовують техно презентації та виставки: список подій

У нас в 1991 Open Data Incubator не заплановано великих конференцій до кінця березня, а з забезпеченням гігієни на маленьких івентах, консультаціях, менторських сесіях ми впораємось. Зовсім інша ситуація – у тих, хто кілька місяців готував масштабну подію, домовився з закордонними спікерами, віддав передплату за локацію і кейтеринг, вклався в рекламу, а тепер змушений скасувати івент, щоб захистити людей, або проводити його у форматі вебінару, без нетворкінгу….Але не все можна перевести в онлайн.

Наталія Кондрась, HR-директорка WePlay! Esports

Ще до спалаху COVID-2019 більшість IT-компаній давала можливість працювати віддалено. Тож зараз ця практика просто перейшла на регулярну основу.

Цікаво, що деякі дослідження показують, що продуктивність зростатиме в умовах віддаленої роботи. Адже колеги краще концентруються, не витрачають час на дорогу тощо.

Загалом робота віддалено формує лояльність до компанії, адже в умовах карантину в усіх дитячих садочках і школах працівники розуміють, що це хороша можливість працювати і водночас бути з дітьми, не переживаючи ні за те, ні за інше.