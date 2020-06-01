Космічна пригода: астронавт Герлі забере з МКС прапор, який залишив там 9 років тому
Американська компанія SpaceX вперше в історії людства виконала приватний політ до міжнародної космічної станції – кораблем Crew Dragon. З моменту польоту не минуло й кількох днів, як про нього почали говорити усі й навіть складати легенди. Одна з таких історій про астронавта Дугласа Герлі, що 9 років тому залишив на МКС прапор США.
Герлі під час польоту в 2011 році в межах програми "Спейс шаттл" взяв американський прапор на станцію з собою, пише "Громадське".
До слова Екіпаж Crew Dragon приєднався до астронавтів на МКС: фото
На прапорі пише, що команда наступної американської місії має "захопити" його. Втім у тому ж таки 2011 році Сполучені Штати закрили програму польотів шатлів до МКС.
Цікаву ідею з "захопленням" американського прапора підтримав навіть тодішній президент США Барак Обама. Він побажав успіху тому, хто це зробить.
Найцікавішим є те, хто саме забере цей прапор. Через 9 років це вдалося зробити Дугласу Герлі – тому ж самому американському астронавту, який і залишив прапор. Схоже, за 9 років його так ніхто й не зміг обіграти.
Дуглас Герлі в 2011 році залишає на МКС прапор США
Втім у цій історії є й ще один переможець – Ілон Маск, компанія якого й готувала політ. У 2011 році SpaceX у твіттері "офіційно оголосила", що починає полювання на прапор. Через 9 років Маск нагадав про цей твіт.
Запуск Crew Dragon: коротко
- Пілотований космічний корабель Crew Dragon компанії Маска SpaceX 30 травня 2020 року з другої спроби відправив у випробувальний політ астронавтів-ветеранів Дугласа Герлі й Роберта Бенкена.
- З 2011 року це перший американський пілотований корабель, запущений з території США. У 2011 Штати закрили програму польотів багаторазових шатлів.
- Відтоді американці літали в космос на російському "Союзі", причому платили за відправку одного астронавта "Роскосмосу" 90 мільйонів доларів.
- Політ на кораблі SpaceX обійдеться NASA чи не удвічі дешевше – у 50 мільйонів доларів. Це був перший в історії політ, який готувала приватна компанія, а не держава.