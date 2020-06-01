Американська компанія SpaceX вперше в історії людства виконала приватний політ до міжнародної космічної станції – кораблем Crew Dragon. З моменту польоту не минуло й кількох днів, як про нього почали говорити усі й навіть складати легенди. Одна з таких історій про астронавта Дугласа Герлі, що 9 років тому залишив на МКС прапор США.

Герлі під час польоту в 2011 році в межах програми "Спейс шаттл" взяв американський прапор на станцію з собою, пише "Громадське".

До слова Екіпаж Crew Dragon приєднався до астронавтів на МКС: фото

На прапорі пише, що команда наступної американської місії має "захопити" його. Втім у тому ж таки 2011 році Сполучені Штати закрили програму польотів шатлів до МКС.

Цікаву ідею з "захопленням" американського прапора підтримав навіть тодішній президент США Барак Обама. Він побажав успіху тому, хто це зробить.

Найцікавішим є те, хто саме забере цей прапор. Через 9 років це вдалося зробити Дугласу Герлі – тому ж самому американському астронавту, який і залишив прапор. Схоже, за 9 років його так ніхто й не зміг обіграти.



Дуглас Герлі в 2011 році залишає на МКС прапор США

Втім у цій історії є й ще один переможець – Ілон Маск, компанія якого й готувала політ. У 2011 році SpaceX у твіттері "офіційно оголосила", що починає полювання на прапор. Через 9 років Маск нагадав про цей твіт.

SpaceX commencing flag capturing sequence... — SpaceX (@SpaceX) July 15, 2011

Nine years later https://t.co/CS1LbPLN2N — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2020

Запуск Crew Dragon: коротко