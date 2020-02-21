Космічний вітрильник LightSail 2 надіслав на Землю нові знімки

В 2019 році науковці вивели на навколоземну орбіту супутник LightSail 2, який для руху використувує енергію сонячного світла. Через вісім місяців перебування на орбіті аппарат не лише довів можливість польоту в космосі без ракетних двигунів, але й зробив серію якісних знімків планети на фоні свого вітрила.

Особливості конструкції

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Замість хімічних двигунів апарат використовує велике світловідбиваюче вітрило, яке коригує орбіту супутника за допомогою енергії фотонів.

Створений некомерційним Планетарним суспільством апарат, за розрахунками його творців, повинен залишатися на орбіті близько року. Команда, яка відповідає за контроль над польотом супутника, недавно оцінила ефективність його експлуатації.

Нові фото супутника

Недоліки такого рішення

З'ясувалося, що через оснащення сонячними панелями тільки однієї сторони вітрила супутник мав проблеми з отриманням енергії при маневруванні – надалі планується розміщувати ці елементи з двох сторін "полотна".

Дослідники також відзначили, що навігація сателітів даного типу затруднена навіть на висоті 720 кілометрів. Вважається, що буде більш ефективно використовувати їх на більш високих орбітах або навіть в глибокому космосі.

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