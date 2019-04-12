Співали пісні та літали під американським прапором: як українці підкорювали космос

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У космосі – майбутнє людства і цей шлях до Всесвіту неможливо уявити без українців. Космічна галузь не є пріоритетною в Україні, проте кілька її громадян все ж підкорили космос.

Першим українцем у космосі став уродженець Київщини – Павло Попович у 1962 році.

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Саме він заспівав пісню в космосі українською мовою – "Дивлюсь я на небо". Попович її присвятив іншому українцеві – Сергію Корольову, якого називали космічним генієм. Корольов був радянським вченим у галузі ракетобудування та космонавтики. Вважався основоположником практичної космонавтики.

Сергій Корольов
Сергій Корольов

Наступним українцем, який підкорив космос, був Леонід Каденюк. Його політ відбувся у 1997 році в часи незалежності України, коли відбувалася спільна місія України та США.


Леонід Каденюк

Однією з найуспішніших астронавток NASA була Гайдемарі Стефанишин-Пайпер. Хоч літала вона під американським прапором, але українську ідентичність зберігала і завжди пишалася цим.

Гайдемарі Стефанишин-Пайпер
 Гайдемарі Стефанишин-Пайпер

Гайдемарі двічі була в космосі. Разом це становить 27 днів, під час яких вона п'ять разів виходила у відкритий космос.

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Теги: Новини України Техно Космос Новини Техно Леонід Каденюк Новини США NASA Інститут просвіти
Джерело: 24 канал
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