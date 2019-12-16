Найкращі смартфони другого півріччя 2019 – підбірка Техно 24

В 2019 році виробникам смартфонів не бракувало фантазії і вони анонсували свої революційні новинки. Це були й смартфони із дисплеєм-водоспадом і навіть модернізована жабка.

Журналісти Техно 24 підготували для вас підбірку смартфонів, які вразили нашу редакцію в другому півріччі 2019 року.

До теми: Найкращі флагманські смартфони першого півріччя 2019 – рейтинг Техно 24

Xiaomi Mi Mix Alpha

Почнемо із одного з найбільш цікавих пристроїв (і дорогих також). Смартфон Mi Mix Alpha потрапив до нашого списку не просто так – окрім "дисплея з усіх сторін" новинка однією з перших отримала 108-мегапіксельний модуль основної камери.

Дисплей та дизайн

Екран Mi Mix Alpha, як ми вже згадували, займаю практично всю площу корпусу (за винятком тонкої смуги на умовно задній панелі, на якій розмістили модулі камери та спалах). Природно, що смартфон не отримав жодних вирізів. Тут ви також не знайдете й фронтальної камери, її роль виконує основний модуль камери.



Mi Mix Alpha

Технічні харатктеристики

Щодо характеристик пристрою, то вони й справді флагманські. "Серцем" Mi Mix Alpha став 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 855, який працює у парі із 12 ГБ оперативної пам’яті. Вбудованого сховища тут вистачить на будь-що: флеш-накопичувач має об’єм 512 ГБ.

За автономність смартфона відповідає акумулятор на 4 050 мАг. Якщо вам здається, що цього недостатньо, то виробник переконує, що завдяки оптимізованому програмному забезпеченню такий акумулятор забезпечить роботу пристрою протягом дня. Окрім того, смартфон сумісний з мережами п'ятого покоління 5G, а також підтримує функцію швидкої бездротової зарядки.

Камери

Щодо камер, то їх тут аж три: основний модуль на 108 Мп, а також два додаткові модулі на 20 Мп та 2 Мп. Максимальна роздільна здатність фотографій становить 12 032 х 9024 пікселів.

Огляд Xiaomi Mi Mix Alpha – дивіться відео

Ціна

Преміальні характеристики вимагають і преміальної ціни. Навіть не зважаючи на те, що Xiaomi часто представляє смартфони із доступною ціною, ця новинка отримала доволі захмарний цінник. В Китаї Xiaomi Mi Mix Alpha продають за 2 800 доларів. Зауважимо, за ці гроші можна придбати новенький Apple MacBook Pro 2019 року випуску, однак він не робитиме вам такі неймовірні знімки, як Mi Mix Alpha.

iPhone 11 Pro Max

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Ну як же без звичних "яблучних" смартфонів. Компанія Apple кожної осені проводить свою традиційну презентацію, на якій показує свої напрацювання в галузі смартфонів. Цього року нові моделі викликали радше хвилю насмішок, ніж захоплення. Але про все по-порядку.

Технічні характеристики

Нові iPhone 11 отримали потужний процесор A13 Bionic, який за своєю продуктивністю може зрівнятися хіба що із нещодавно анонсованим Qualcomm Snapdragon 865. У парі із 4 ГБ оперативки пристрій забезпечує стабільну роботу навіть при навантаженнях.

Зауважимо, Apple вирішила не збільшувати обсяг оперативної пам’яті з огляду на оптимізацію своєї операційної системи: в iOS 13 реалізована функція економії сховища (детальніше про особливості операційки Apple ви можете дізнатися із нашого матеріалу).



Лінійка iPhone 11

Внутрішнє сховище, як завжди, тут представлене кількома версіями, починаючи від 64 ГБ і до 512 ГБ.

Камери

Головною фішкою iPhone 11 Pro Max стала звісно ж камера. Тут вона представлена трьома модулями по 12 Мп кожен. Головною особливістю нової камери стала комбінована зйомка. Алгоритм захоплення фотографій в нових смартфонах Apple полягає в отриманні відразу дев'яти знімків (по три з кожного модуля) в момент натискання на віртуальний "спусковий затвор" з їх подальшим комбінуванням для отримання найкращої якості фото.

Користувачі відзначили не лише фото, але й відеозйомку нового сматфона. Приміром на iPhone 11 Pro Max зняли короткометражний фільм.

Огляд смартфона iPhone 11 Pro Max – дивіться відео

Меми про iPhone 11

Щодо насмішок, то новинка "яблучної" корпорації отримала цікавий дизайн. Потрійну основну камеру розмістили на своєрідому квадратному виступі. Таке рішення виглядає досить дивно, чим і викликало бурхливу реакцію в мережі.

Ціна

Смартфон вже доступний в Україні і його ціна становить від 35 999 гривень.

Motorola RAZR 2019

Справді революційною новинкою став перевипущений смартфон Motorola RAZR. Пам'ятаєте, як свого часу "жабки" RAZR V3 стали одними із найстильніших смартфонів: вони мали не лише преміальний дизайн, але й багато різних забарвлень. Компанія Motorola вирішила переродити свою легендарну модель, дещо її удосконаливши.



Motorola RAZR 2019

Дисплеї та дизайн

Смартфон отримала новий шарнір, який Motorola називає Flex View. Пристрій обладнаний 6,6-дюймовим OLED-дисплеєм із співвідношенням сторін 21:9. Основний екран у RAZR 2019 більший, ніж у більшості сучасних смартфонів, а його витягнута форма тільки плюс, оскільки інтерфейс і програми Android краще адаптовані до таких витягнутим екранів, ніж до широких.

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У верхній частині екрану є широкий прямокутний виріз під розмовний динамік і фронтальну камеру, а знизу – невеликий виступ (як в оригінальному смартфоні).

Зовнішній OLED-екран характеризується діагоналлю 2,7 дюйма при роздільній здатності 800х600 пікселів. Виробник називає цей екран Quick View – на нього можуть виводитися різного роду повідомлення.

Технічні характеристики

"Серцем" Motorola RAZR 2019 став процесор Qualcomm Snapdragon 710 у парі із 6 ГБ вбудованої та 128 ГБ флеш-пам’яті. Основна камера має лише один модуль – з роздільною здатністю 16 Мп. Фронтальна камера представлена модулем на 5 Мп. Ємність батареї складає 2510 мАг.

Огляд Motorola RAZR 2019 – дивіться відео

Ціна

Нову версію Motorola RAZR оцінили у 1 499 доларів (орієнтовно 35 300 гривень за курсом станом на 16 грудня 2019 року). Старт продажів смартфона намічений на січень 2020 року.

Huawei Mate 30 Pro

Ще один цікавий смартфон та однозначно один з найкращих – Huawei Mate 30 Pro. Смартфон традиційно отримав найкращу камеру на ринку, однак не лише цим може похизуватися пристрій від китайського вендора.



Huawei Mate 30 Pro

Дисплей

Huawei Mate 30 Pro отримав так званий Waterfall-екран (водоспад), тобто його бічні рамки ніби розтікаються. Це дає відчуття ще більшої "безрамковості". OLED-дисплей новинки має розмір 6,53 дюйма. Преміальності дизайну також додає відсутність фізичних кнопок: їх замінили на віртуальні.

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Камери

Камера Mate 30 Pro складається із 40-мегапіксельного основного модуля, ультраширокого об’єктива на 40 Мп, 8-мегапіксельного телефото модуля та тривимірний сенсор глибини, який може стати в нагоді у додатках доповненої реальності.

Огляд Huawei Mate 30 Pro – дивіться

Технічні характеристики

Смартфон працює під управлінням найновішого флагманського процесора Huawei – Kirin 990, який крім продуктивності забезпечує доступ до мереж п'ятого покоління. Обсяг оперативної пам'яті становить 8 ГБ. За автономність відповідає акумулятор на 4 500 мАг.

Ціна

Ціна смартфона Huawei Mate 30 Pro стартує від 1099 євро (орієнтовно 28 900 за курсом станом на 16 грудня 2019 року). Поки новинка недоступна в українських магазинах.

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