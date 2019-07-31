Найкращі смартфони липня, – рейтинг Техно 24
У липні гучними презентаціями відзначились здебільшого китайські бренди. При цьому смартфони Xiaomi Mi A3 та Huawei P smart Z ексклюзивно представили в Україні. Отож, поговоримо про ці новинки детальніше.
Xiaomi Mi A3
Всередині липня компанія Xiaomi офіційно представила нове покоління смартфона середнього рівня – Mi A3. 24 липня цю новинку ексклюзивно презентували і в Києві. Фішкою смартфона є робота на базі чистого Android, без фірмової оболонки. У компанії навіть придумали гасло "Зроблено Xiaomi за підтримки Google".
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Смартфон отримав 6,1-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 720×1560 пікселів (за, що до речі, користувачі вже критикують новинку). Він має безрамковий дисплей з краплеподібним вирізом вгорі екрану. Сканер відбитків пальців вбудували екран, що раніше було привілеєм флагманів.
Xiaomi Mi A3 вже можна купити в Україні
Mi A3 працює під управлінням Qualcomm Snapdragon 665 з 4 ГБ оперативної пам’яті. Вбудованої пам’яті передбачено два варіанти: на 64 або 128 ГБ. Автономність забезпечує батарея, ємністю 4030 мАг.
Фронтальну камеру розмістили у спеціальному вирізі, її роздільна здатність становить 32 Мп. Основна камера складається із трьох сенсорів: 48 Мп (f / 1.79), 8 Мп і 2 Мп.
Ціна Mi A3 в Україні
- Модель із 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті коштує 5 999 гривень;
- Варіант із 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті оцінена у 6 999 гривень.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi A3
- Дисплей
- Діагональ: 6,1 дюйма
Роздільна здатність: HD+
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 665
- Пам'ятьОперативна: 4 ГБ
Вбудована: 64/128 ГБ
- КамераОсновна: 32 Мп
Фронтальна: 48 + 8 + 2 Мп
- Акумулятор4 030 мАг
- Операційна системаAndroid Pie
Huawei P smart Z
Ще одну новинку представила у Києві компанія Huawei – P smart Z. Це перший пристрій компанії, що оснащений висувною фронтальною камерою.
Huawei P smart Z отримав 6,59-дюймовий екран Ultra FullView з роздільною здатністю 2340×1080 пікселів. Завдяки висувній конструкції камери, співвідношення екрана до корпусу — 91%. При падінні смартфона висувна конструкція автоматично ховається. Тести довели, що вона витримує до 100 000 висувань.
Смартфон оснащений 8-ядерним фірмовим процесором Kirin 710F у парі з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті.
Huawei P smart Z
Ємність акумулятора становить 4 000 мАг, чого має вистачити для 108 годин прослуховування музики, 22 годин безперервного відео або 28 годин 3G дзвінків.
Роздільна здатність фронтальної камери 16 Мп (f / 2.2). Основна камера має два модулі на 16 Мп (f / 1.8) і 2 Мп (для режиму боке). Камера розпізнає 22 режими і понад 500 сценаріїв зйомки з автоматичним підбором налаштування.
Ціна Huawei P smart Z
Вартість смартфона P smart Z в Україні становить 7 999 гривень.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P smart Z
- Дисплей
- Діагональ: 6,59 дюйма
Роздільна здатність: 2340×1080 пікселів
- ПроцесорKirin 710F
- Пам'ятьОперативна: 4 ГБ
Вбудована: 64 ГБ
- КамераОсновна: 16 Мп
Фронтальна: 16 + 2 Мп
- Акумулятор4 000 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0
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Honor 9X
У липні бренд Honor, що входить до складу Huawei, представив новий смартфон середнього рівня – Honor 9X. Цей смартфон отримав діагональ дисплея розміром 6,59 дюйма. Фронтальна камера захована у спеціальній конструкції, тож екран вийшов дійсно безрамковим.
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Новинка працює на фірмовому процесорі Kirin 810 з 6 ГБ оперативної пам’яті. Вбудованої пам’яті передбачено до 128 ГБ. Ємність акумулятора становить 4000 мАг.
Honor 9X
Основна камера має два модулі з роздільною здатністю 48+2 Мп. Роздільна здатність селфі-камери – 16 Мп.
Ціна Honor 9X
- Honor 9X з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує 203 долари (5 300 гривень);
- Модель із пам’яттю 6 + 128 ГБ оцінена у 276 доларів (7 200 гривень).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 9X
- Дисплей
- Діагональ: 6,59 дюйма
Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів
- ПроцесорKirin 810
- Пам'ятьОперативна: 4/6 ГБ
Вбудована: 64/128 ГБ
- КамераОсновна: 16 Мп
Фронтальна: 48 Мп + 2 Мп
- Акумулятор4 000 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie
Huawei nova 5i Pro
Наприкінці місяця компанія Huawei представила ще один смартфон, який отримав назву nova 5i Pro. Новинка отримала одразу 4 модулі основної камери та доступну ціну.
Смартфон обладнаний 6,26-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD +. Він працює на 8-ядерному процесорі Kirin 810 з підтримкою технології програмної оптимізації GPU Turbo 3.0. Обсяг оперативної пам'яті Huawei nova i5 Pro становить 6 або 8 ГБ, а вбудованого накопичувача передбачено 128 або 256 ГБ.
Huawei nova 5i Pro отримала 4 модулі камери
Ємність акумулятора становить 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 22,5 Вт Смартфон працює під управлінням Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою EMUI 9.1.
Основна камера складається відразу з чотирьох сенсорів: 48-мегапіксельного основного зі світлосилою f/1.8, 8-мегапіксельного ширококутного модуля і 2-мегапіксельних об'єктивів для макрозйомки і створення ефекту боке. Фронтальна камера має роздільну здатність 32-мегапікселі.
Ціна Huawei nova 5i Pro
- Вартість модифікації з 6/128 ГБ пам'яті становить 319 доларів (близько 8 200 гривень);
- Версія на 8/128 ГБ обійдеться в 363 долари (близько 9 250 гривень);
- Топова модель з 8/256 ГБ пам'яті оцінена 407 доларів (близько 10 400 гривень).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei nova 5i Pro
- Дисплей
- Діагональ: 6,26 дюйма
Роздільна здатність: 2340x1080 пікселів
- ПроцесорKirin 810
- Пам'ятьОперативна: 6/8 ГБ
Вбудована: 128/256 ГБ
- КамераОсновна: 32 Мп
Фронтальна: 48 + 8 + 2 + 2 Мп
- Акумулятор4 000 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0
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