Найкращі смартфони липня, – рейтинг Техно 24

У липні гучними презентаціями відзначились здебільшого китайські бренди. При цьому смартфони Xiaomi Mi A3 та Huawei P smart Z ексклюзивно представили в Україні. Отож, поговоримо про ці новинки детальніше.

Xiaomi Mi A3

Всередині липня компанія Xiaomi офіційно представила нове покоління смартфона середнього рівня – Mi A3. 24 липня цю новинку ексклюзивно презентували і в Києві. Фішкою смартфона є робота на базі чистого Android, без фірмової оболонки. У компанії навіть придумали гасло "Зроблено Xiaomi за підтримки Google".

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Смартфон отримав 6,1-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 720×1560 пікселів (за, що до речі, користувачі вже критикують новинку). Він має безрамковий дисплей з краплеподібним вирізом вгорі екрану. Сканер відбитків пальців вбудували екран, що раніше було привілеєм флагманів.

Xiaomi Mi A3 вже можна купити в Україні

Mi A3 працює під управлінням Qualcomm Snapdragon 665 з 4 ГБ оперативної пам’яті. Вбудованої пам’яті передбачено два варіанти: на 64 або 128 ГБ. Автономність забезпечує батарея, ємністю 4030 мАг.

Фронтальну камеру розмістили у спеціальному вирізі, її роздільна здатність становить 32 Мп. Основна камера складається із трьох сенсорів: 48 Мп (f / 1.79), 8 Мп і 2 Мп.

Ціна Mi A3 в Україні

Модель із 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті коштує 5 999 гривень; Варіант із 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті оцінена у 6 999 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi A3 Дисплей

Діагональ: 6,1 дюйма

Роздільна здатність: HD+

Роздільна здатність: HD+ Процесор Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 665 Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 32 Мп

​Фронтальна: 48 + 8 + 2 Мп

Основна: 32 Мп ​Фронтальна: 48 + 8 + 2 Мп Акумулятор 4 030 мАг

4 030 мАг Операційна система Android Pie

Huawei P smart Z

Ще одну новинку представила у Києві компанія Huawei – P smart Z. Це перший пристрій компанії, що оснащений висувною фронтальною камерою.

Huawei P smart Z отримав 6,59-дюймовий екран Ultra FullView з роздільною здатністю 2340×1080 пікселів. Завдяки висувній конструкції камери, співвідношення екрана до корпусу — 91%. При падінні смартфона висувна конструкція автоматично ховається. Тести довели, що вона витримує до 100 000 висувань.

Смартфон оснащений 8-ядерним фірмовим процесором Kirin 710F у парі з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті.

Huawei P smart Z – презентація у Києві

Ємність акумулятора становить 4 000 мАг, чого має вистачити для 108 годин прослуховування музики, 22 годин безперервного відео або 28 годин 3G дзвінків.

Роздільна здатність фронтальної камери 16 Мп (f / 2.2). Основна камера має два модулі на 16 Мп (f / 1.8) і 2 Мп (для режиму боке). Камера розпізнає 22 режими і понад 500 сценаріїв зйомки з автоматичним підбором налаштування.

Ціна Huawei P smart Z

Вартість смартфона P smart Z в Україні становить 7 999 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P smart Z Дисплей

Діагональ: 6,59 дюйма

Роздільна здатність: 2340×1080 пікселів

Роздільна здатність: 2340×1080 пікселів Процесор Kirin 710F

Kirin 710F Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 16 Мп

​Фронтальна: 16 + 2 Мп

Основна: 16 Мп ​Фронтальна: 16 + 2 Мп Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операційна система Android 9.0

Android 9.0



Honor 9X

У липні бренд Honor, що входить до складу Huawei, представив новий смартфон середнього рівня – Honor 9X. Цей смартфон отримав діагональ дисплея розміром 6,59 дюйма. Фронтальна камера захована у спеціальній конструкції, тож екран вийшов дійсно безрамковим.

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Новинка працює на фірмовому процесорі Kirin 810 з 6 ГБ оперативної пам’яті. Вбудованої пам’яті передбачено до 128 ГБ. Ємність акумулятора становить 4000 мАг.

Honor 9X отримав абсолютно безрамковий дисплей

Основна камера має два модулі з роздільною здатністю 48+2 Мп. Роздільна здатність селфі-камери – 16 Мп.

Ціна Honor 9X

Honor 9X з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує 203 долари (5 300 гривень); Модель із пам’яттю 6 + 128 ГБ оцінена у 276 доларів (7 200 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 9X Дисплей

Діагональ: 6,59 дюйма

Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів

Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів Процесор Kirin 810

Kirin 810 Пам'ять Оперативна: 4/6 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 4/6 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 16 Мп

​Фронтальна: 48 Мп + 2 Мп

Основна: 16 Мп ​Фронтальна: 48 Мп + 2 Мп Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операційна система Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie



Huawei nova 5i Pro

Наприкінці місяця компанія Huawei представила ще один смартфон, який отримав назву nova 5i Pro. Новинка отримала одразу 4 модулі основної камери та доступну ціну.

Смартфон обладнаний 6,26-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD +. Він працює на 8-ядерному процесорі Kirin 810 з підтримкою технології програмної оптимізації GPU Turbo 3.0. Обсяг оперативної пам'яті Huawei nova i5 Pro становить 6 або 8 ГБ, а вбудованого накопичувача передбачено 128 або 256 ГБ.

Huawei nova 5i Pro отримала 4 модулі камери

Ємність акумулятора становить 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 22,5 Вт Смартфон працює під управлінням Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою EMUI 9.1.

Основна камера складається відразу з чотирьох сенсорів: 48-мегапіксельного основного зі світлосилою f/1.8, 8-мегапіксельного ширококутного модуля і 2-мегапіксельних об'єктивів для макрозйомки і створення ефекту боке. Фронтальна камера має роздільну здатність 32-мегапікселі.

Ціна Huawei nova 5i Pro

Вартість модифікації з 6/128 ГБ пам'яті становить 319 доларів (близько 8 200 гривень); Версія на 8/128 ГБ обійдеться в 363 долари (близько 9 250 гривень); Топова модель з 8/256 ГБ пам'яті оцінена 407 доларів (близько 10 400 гривень).​

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei nova 5i Pro Дисплей

Діагональ: 6,26 дюйма

Роздільна здатність: 2340x1080 пікселів

Роздільна здатність: 2340x1080 пікселів Процесор Kirin 810

Kirin 810 Пам'ять Оперативна: 6/8 ГБ

Вбудована: 128/256 ГБ

Оперативна: 6/8 ГБ Вбудована: 128/256 ГБ Камера Основна: 32 Мп

​Фронтальна: 48 + 8 + 2 + 2 Мп

Основна: 32 Мп ​Фронтальна: 48 + 8 + 2 + 2 Мп Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операційна система Android 9.0

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