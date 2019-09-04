Найкращі смартфони серпня – рейтинг Техно 24

У серпні виробники смартфонів провели кілька яскравих презентацій в Україні. Наприклад, Samsung представила свою флагманську лінійку Galaxy Note10. Також наприкінці літа Xiaomi запустила у продаж смартфон Mi 9T Pro. Про всі цікаві новинки серпня – далі.

Redmi Note 8 Pro

Компанія Xiaomi представила новий смартфон під брендом Redmi – Note 8 Pro. Він став першим у світі телефоном, що отримав 64-мегапіксельну камеру.

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Пристрій має 6,53-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та тонкими рамками. У верхній частині екрану бачимо краплеподібний виріз для фронтальної камери.

Новинка працює на чіпі MediaTek Helio G90T з рідинною системою охолодження за підтримки графічного адаптера Mali-G76 3EEMC4 та 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті в різних конфігураціях. Вбудованого сховища тут передбачено 64 або 128 ГБ.

Також смартфон оснащений модулем NFC для здійснення безконтактних платежів.

Що стосується камер, то основна складається одразу з 4 модулів. Основний сенсор Samsung ISOCELL GW1 з роздільною здатністю 64 Мп; 8-мегапіксельний модуль з ширококутною оптикою; 2-мегапіксельний макрооб'єктив і сенсор на 2 Мп для фото в режимі боке. Роздільна здатність сенсора фронтальної камери – 20 Мп.

Redmi Note 8 Pro отримав модуль NFC

Ємність акумулятора становить 4 500 мАг з підтримкою швидкої зарядки.

Ціна

Вартість моделі з 6 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті оцінена у 195 доларів (близько 5 000 гривень); Модифікація 6/128 ГБ коштує 223 доларів (близько 5 700 гривень); А версія з 8/128 ГБ пам'яті буде коштувати 251 долар (близько 6 400 гривень).

Samsung Galaxy Note10

Ще однією гучною презентацією відзначилась компанія Samsung – південнокорейський виробник представив флагманський смартфон Galaxy Note10.

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Пристрій отримав Dinamic AMOLED-дисплей розміром 6,3 дюйма та зі спеціальною діркою в екрані – розробленою за технологією Infinity-O. Саме тут розмістили фронталку. Таке рішення дало змогу збільшити робочу площу екрана до 94,2%.

Також новинка отримала оптичний сканер відбитків пальців, який вбудували під дисплей. Для захисту смартфон покритий гартованим склом Gorilla Glass 6, а корпус отримав захист від води і пороху за стандартом IP68.

Смартфон отримав оригінальний корпус

Samsung Galaxy Note10 отримав процесор Qualcomm Snapdragon 855 Plus (або Exynos 9825, в залежності від регіону продажів). За автономність новинки відповідає батарея ємністю 3600 мАг.

Основна камера новинки складається із стандартного модуля з 12-мегапіксельним сенсором, надширококутного модуля з 16-мегапіксельним сенсором і телефото модуля з 12-мегапіксельним сенсором. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 10 Мп.

Ціна. Рекомендована роздрібна ціна Galaxy Note10 в Україні становить 31 999 гривень.

Xiaomi Mi 9T Pro

Ще одна новинка від Xiaomi з'явилася на українському ринку у серпні. У Китаї ця модель отримала назву Redmi K20 Pro. Діагональ AMOLED-дисплею становить 6,39 дюйма. При цьому екран вийшов практично безрамковим, адже фронтальну камеру розмістили у висувному механізмі. Завдяки цьому екран займає 91,9% лицьового боку пристрою.

Під час презентації у Києві

Новинка оснащена 8-ядерним процесором Snapdragon 855 з максимальною частотою 2.84 ГГц.

Основна камера має три модулі: головний датчик на 48 Мп (SONY IMX586), 8-мегапіксельний довгофокусний сенсор та 13 Мп ширококутний об'єктив. Роздільна здатність фронтальної камери – 20 Мп.

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Він також оснащений модулем NFC для безконтактної оплати. Ємність акумулятора складає 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки QC4.

Також смартфон отримав два ігрових режими: Game Turbo 2.0 і MI Turbo.

Ціна

Модифікація Xiaomi Mi 9T Pro із 6 ГБ оперативної та 64 ГБ флеш-пам’яті оцінена у 12 999 гривень; Версія флагмана із 6 ГБ + 128 ГБ пам’яті в Україні коштує 13 999 гривень.

Honor 20 Pro

У серпні для українців став доступний флагманський смартфон від бренду Honor – Honor 20 Pro.

Пристрій отримав 4-модульну основну камеру: 48-мегапіксельний сенсор із фотомодулем SONY IMX 586; 16 Мп сенсор із кутом зйомки 117 градусів; 8 Мп телемодуль із 3-кратним оптичним зумом і 30-кратним цифровим зумом; 2 Мп об’єктив для макрозйомки. Роздільна здатність фронтальної камери становить 32 Мп.

Смартфон оснащений Full HD+ дисплеєм з діагоналлю 6,26 дюймів і роздільною здатністю 2340x1080.

Працює пристрій на восьмиядерному фірмовому процесорі Kirin 980. Ємність акумулятора становить 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки.

Honor 20 Pro можна придбати в смарагдовому кольорі

Ціна. Версія із 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті в Україні оцінена у 14 999 гривень.

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