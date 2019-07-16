Кросівки просто космос: Puma разом із NASA створили взуття

Компанія Puma спільно із агентством NASA створили спеціальні космічні кросівки. Цей продукт приурочили до 50-ої річниці місії "Аполлон-11" – це перший випадок, коли нога людини ступила на Місяць.

Як передає видання Hypebeast, це серія кросівок. NASA та бренд підготували дві моделі взуття: Cell Alien і RS-X.

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Cell Alien створені у чорному кольорі з голографічними вставками зображень галактики.

При цьому RS-X розроблена у білих та сірих кольорах, із вкрапленням синього та червоного. Така гама кольорів нагадує кольори скафандрів учасників місії та логотипу NASA.

Космічні кросівки

Коли чекати. Кросівки надійдуть у продаж 20 липня. Тоді продукт має з’явитись на сайті Puma. Ціну поки не оголошено.

Що відомо про Аполлон-11? 20 липня 1969 року команда астронавтів NASA вперше "приземлились" на Місяці. 21 липня астронавт Ніл Армстронг спустився на поверхню Місяця. Зробивши крок з драбинки місячного модулю на поверхню Місяця, він вимовив знамениту фразу: "Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства".

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