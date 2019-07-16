Кросівки просто космос: Puma разом із NASA створили взуття

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Puma разом із NASA створили взуття
Puma разом із NASA створили взуття / hypebeast.com

Компанія Puma спільно із агентством NASA створили спеціальні космічні кросівки. Цей продукт приурочили до 50-ої річниці місії "Аполлон-11" – це перший випадок, коли нога людини ступила на Місяць.

Як передає видання Hypebeast, це серія кросівок. NASA та бренд підготували дві моделі взуття: Cell Alien і RS-X.

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Cell Alien створені у чорному кольорі з голографічними вставками зображень галактики.

При цьому RS-X розроблена у білих та сірих кольорах, із вкрапленням синього та червоного. Така гама кольорів нагадує кольори скафандрів учасників місії та логотипу NASA.

Puma разом із NASA створили взуття

Космічні кросівки

Коли чекати. Кросівки надійдуть у продаж 20 липня. Тоді продукт має з’явитись на сайті Puma. Ціну поки не оголошено.

Що відомо про Аполлон-11? 20 липня 1969 року команда астронавтів NASA вперше "приземлились" на Місяці. 21 липня астронавт Ніл Армстронг спустився на поверхню Місяця. Зробивши крок з драбинки місячного модулю на поверхню Місяця, він вимовив знамениту фразу: "Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства".

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Теги: Техно Космос Новини Техно NASA
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